Gyorsabb tempóban fenyeget a Duna vízszintemelkedése a vártnál

Dunaalmáson mér tegnap megkezdték a védekezést - írja a Magyar Nemzet, a helyi polgármester posztjára hivatkozva. A településvezető megköszönte a segítséget az önkéteseknek, és ezen kívül azt is bejelentette, hogy

vasárnap reggel 8 órától folytatódik a munka a település református templománál.

A Magyar Nemzet arról is ír, hogy a szomszédos Neszmélyen is elkezdődött már a védekezés. Egy környéken élő a helyi jegyző tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy a víz a vártnál gyorsabban emelkedik.

Borítókép: A védekezésről készült kép (Fotó: Facebook/Makay Tibor)