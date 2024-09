Rettenetesen megviseli a nyár a hajunkat, így hozhatjuk rendbe

Ahogy a bőrt, úgy a hajat is szárítja a sós víz, ezért célszerű fürdés után édesvízi zuhannyal leöblíteni a hajat. Ha viszont erre nincs lehetőség, akkor vagy nem tesszük be a fejünket a vízbe, vagy akár szárazon is ráteszünk a hajunk végére egy kis balzsamot, vagy akár vizesen akkor pedig ezzel együtt szárad meg a haj, nem kell kimosni sem.