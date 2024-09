Hamis Rolexeket foglalt le a NAV Ferihegyen

A pénzügyőrök postai küldeményeket ellenőriztek, amikor egy Lengyelországból érkező csomagban több, gyanúsnak vélt "luxuskarórát” találtak. A védjegy jogosulti képviselője megerősítette, hogy az órák hamisítványok, nem kerülhettek volna forgalomba - áll a NAV közleményében.

A pénzügyőrök a 343 darab összesen 155 millió forint értékű karórát lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt büntetőeljárást indítottak.

Mint írták, a hamis termékek piacról való kiszűrése kiemelt feladat, mert azok amellett, hogy a gazdaság szereplőinek károkat okoznak, a vásárlókra nézve egészségi vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, hamis Rolex karórákat, luxusmárkájú babaruhákat, táskákat és parfümöket találtak 170 millió forint értékben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy utasokkal teli, német furgon román rendszámú utánfutójában 2023-ban.

Ha luxuskarórákról van szó, sokaknak szinte azonnal a Rolex jut eszébe. A legendás svájci óramárkát azonban nem is Svájcban alapították, és ezenkívül is számos érdekesség rejlik a cég története mögött. Ebben a cikkben bemutattuk a márka felemelkedésének történetét. Arról is írtunk, hogy a britek úgy veszik a luxusórákat, mintha nem lenne holnap.