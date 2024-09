Pénzért állított ki hamis védettségi igazolványokat egy jánoshalmi doktornő

A vádirat szerint egy jánoshalmi doktornőről, aki házorvosként jogosult volt COVID-19 elleni védőoltást beadni és annak felvételét igazolni, 2021-ben elterjedt az a hír, hogy hamis védettségi igazolványokat állít ki azoknak, akiknek akkor még nem volt ilyen kártyájuk.

A doktornő a rendelőjében összesen 135 páciensnek igazolta a vakcina felvételét anélkül, hogy beadta volna nekik a védőoltást. A 135 páciens közül 101-től pénz is kért, hogy kiállítsa a hamis igazolványt,

amivel a doktornő a szakmai szabályokat szegte meg.

A legtöbb esetben a doktornő oltás helyett sóoldatot adott be a pácienseinek, de előfordult olyan is, hogy meg se szúrta az embereket. Egy idő után a doktornő már nemcsak a jánoshalmiakat fogadta, hanem a vármegye más részeiről is érkeztek hozzá, sőt volt olyan is aki Budapestről, Pécsről vagy Békésről ment Jánoshalmára hamis igazolásért.

A páciensektől kapott pénzen a doktornő az asszisztensével osztozott, mivel ő koordinálta a jelentkezőket, valamint a doktornő kérésére még az EESZT rendszerbe valótlanul rögzítette az oldások beadásának adatait.

Emellett egy szakápoló és egy védőnő is részt vett az illegális tevékenységben.

A két nő 75 hamis védettségi igazolványt állított ki, amivel megszegték a közfeladattal kapcsolatos kötelességüket.

A nyomozók korrupciós, illetve hivatali bűncselekmények miatt összesen 125 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Ezután az ügyészség 91 gyanúsítottal szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott, míg 34 ember ellen pedig vádat emelt.

A főügyészség a doktornőt 101 önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel és más bűncselekményekkel vádolja és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

Nem egyedi eset a jánoshalmi doktornő ügye. Három éve, szeptemberben egy szabolcsi háziorvos ellen, decemberben pedig egy budapesti orvosi rendelőben történtek miatt indult nyomozás. Februárban is egy budapesti orvost vettek őrizetbe az asszisztensével együtt, márciusban pedig Jánoshalmán csaptak le egy hamis igazolással üzletelő orvosra.