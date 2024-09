Heti összefoglaló: élmezőnyben Magyarország, nem szorulunk rá az orosz gázra és újjáépül a Miskolctapolcai fürdő

A nemzetgazdasági miniszter arról biztosította a megválasztott polgármestert, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad a barlangfürdő újjáépítéséhez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjának megélhetése is veszélybe került. A fürdő a helyreállítási munkálatok miatt kényszerszünetet tart, vendégeket nem tud fogadni. Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, a Miskolctapolcai Barlangfürdőt sújtó tűzeset jelentős sokk volt a helyi lakosoknak és a turisztikai szakembereknek egyaránt. Úgy tudni, a tüzet elektromos zárlat okozhatta.

Beruházásokban az európai élmezőnyben Magyarország

A magyar gazdaság kifejezetten jól áll az Eurostat adatai alapján a beruházási ráta tekintetében, olyannyira, hogy a tavalyi évben csupán három ország előzte meg hazánkat ezen a területen.

Magyarországot tavaly ezen a téren három uniós tagállam, Észtország, Csehország és Románia előzte meg.

A magyar gazdaság dobogóról éppencsak lemaradó teljesítményét érdemes annak a fényében is nézni, hogy például a német, az olasz és a spanyol ráta még az uniós átlagot sem érte el, míg hazánk rávert a régiós államok többségére, így Ausztriára, Lengyelországra és Szlovákiára is. Ennek fontosságát kiemeli, hogy Mario Draghi versenyképességi jelentése szerint is a beruházások hiánya okozza az uniós gazdaságok lassulását, és ezért hiányzik 800 milliárd eurónyi beruházás az európai gazdaságból.