Hétvégén jön az igazi ítéletidő: árvíz, eső és fagy

Ahogy az Origo is beszámolt róla, már nevet is kapott a ciklon, ami drasztikus lehűlést hoz Magyarországon. A műholdfelvételeken már látszik az a hidegfront, ami Magyarország időjárásába is beleszól csütörtöktől - a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint.

Általában erősen felhős vagy borult idő lesz vasárnap reggelig. A csapadékzóna fokozatosan hazánk északkeleti, keleti tájaira szorul, ahol pénteken napközben még egy-egy zivatar is kialakulhat. Szombat délelőtt átmenetileg kevesebb helyen, majd délutántól ismét

többfelé várható eső, záporeső.

A Dunántúlon erős, viharos, míg szombaton délutántól, késő délutántól egyre nagyobb területen erősen viharos széllökésekre kell számítani. Az ország keleti felén csak helyenként élénkül meg a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 10 és 17 fok között valószínű - írja a Bors.

Óriási áradásra számítanak a Dunán és több más folyó is érintett lesz. A Magyar Honvédség felkészült az árvíz elleni védekezésre.