Honfoglalók ajándéka: ezért vagyunk ásványvíz-nagyhatalom

A magyar ásványvízkincs különlegességét az ország hidrogeológiai adottságai magyarázzák: részben a különösen változatos kőzetösszetétel, részben pedig az a tény, hogy a Kárpát-medence felszínének nagy részét az elmúlt földtörténeti korokban, jóval az ipari forradalom és a mesterséges szennyezőanyagok megjelenése előtt víz borította. Ez a természetes szűrőrétegeken át a mélybe jutott, nagy tisztaságú víz adja a magyar ásványvízvagyon gerincét évezredek óta. Nem véletlen, hogy már a rómaiak is rácsodálkoztak a magyarországi ásványvíz- és gyógyvíz kultúrára, mint ahogyan később a törököket is csodálattal töltötte el a természet adta vízválaszték. Valójában tehát honfoglaló elődeinknek köszönhetjük, hogy a sokszínű ásványvíz-kínálatból ma is szinte mindenfajta ízléshez, diétához, egészségügyi kockázathoz vagy tünethez könnyű megfelelőt választani, az emésztési zavaroktól a kalciumhiányig, a stressztől a koleszterinproblémákig: mivel jó helyen állapodtak meg, jó előre biztosították számunkra, hogy a jelen és a jövő valamennyi igénye biztosan kielégíthető legyen magyar ásványvízforrásból.