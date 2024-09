Munkába álltak a honvédség úszó lánctalpasai - videó

"Munkába álltak a honvédség úszó lánctalpasai. Neszmélynél érkeztek a gátakhoz és a következő napokban a térségben segítik majd az árvízi védekezést" - olvasható Magyarország Kormányának a Facebook-ra feltöltött legújabb videója mellett.

Ahogyan arról nemrég írtunk, egyre kritikusabb az árvízhelyzet, a Magyar Honvédség katonáin, a civileken és önkénteseken túl a területvédelmi tartalékosok is részt vesznek a védekezésben. Vácon, Kismaroson és a Dunakanyar egyéb településein több tartalékos katona védi az emberek életét, vagyonát, és otthonaikat azzal, hogy pakolják a homokzsákokat, falakat emelnek a víz elé. Az Origo interjút készített három területvédelmi tartalékos katonával, akik elmesélték tapasztalataikat, és azt is, hogy miért jó érzés segíteni az embereknek. Egyöntetűen arról számoltak be, hogy az összefogás óriási mértékű, a helyiek nagyon hálásak a segítségért, és főznek-sütnek a katonáknak, hogy ezzel is segítsék őket, kifejezzék feléjük a hálájukat.

Orbán Viktor miniszterelnök nemrég egy újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán.