Az idei nyár volt a legmelegebb a mérések kezdete óta

A drónnal készült felvételen az aszálytól sújtott szántóföld.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kisebb körzetekben a 2024-es nyár a legszárazabb nyár volt 1901 óta.

A meteorológiai szolgálat az idei nyár rekordjairól közölte, hogy a legmagasabb nappali hőmérsékletet július 16-án Kelebián mérték, 41,6 fokot, a nyár legalacsonyabb hőmérsékletét pedig Zabarban június 15-én, 5,7 fokot.

Nyáron a legtöbb csapadékot, 293,1 millimétert a Bükkben, Jávorkúton regisztrálták, a legkevesebbet - 50,8 milliméternyit - Békéssámsonon. Egy nap alatt a legtöbb csapadék Tiszabercelen esett: június 22-én 127,2 milliméternyi.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az elmúlt hetek hősége és szárazsága súlyos károkat okozott a mezőgazdaságban. Csak a kukoricaföldeken 240 milliárd forintos károkról és az 5 tonnát sem elérő termésátlagról beszéltek a sajtóban a szakemberek.

Arról is írtunk, hogy több mint húsz melegrekord dőlt meg itthon július közepén, köztük egy 102 éves is. Augusztusban sorozatban negyedik nap is megdőlt a hajnali országos melegrekord.