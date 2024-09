A következő napok időjárása: jön a nagy fordulat

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Vasárnap

Eleinte keleten még előfordulhat záporeső, majd mindenhol naposra fordul az idő. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz erős, olykor viharos. Délután 15 fok körül alakul a hőmérséklet.



Hétfő

Napos időre lehet számítani, helyenként gomoly- és fátyolfelhőkkel. Eső nem valószínű. Az északi, északkeleti szél sok helyen megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4 és 9 fok között alakul, néhol akár 0 és 3 fokot is mérhetnek, míg délután 14 és 19 fok közötti értékek várhatók.



Kedd

Gyengén felhős, napos idő várható a nap első felében, de délutántól északnyugat felől egyre több felhő érkezik. Csapadék kialakulásának esélye továbbra is alacsony. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 15 és 20 fok között alakul.



Szerda

A nap folyamán fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csak elszórtan alakulhat ki eső. A hőmérséklet maximuma 15 fok körül várható. A délkeleti szél helyenként megélénkül.



Csütörtök

Felhős idő várható, délutántól pedig szórványosan esőre is számítani lehet. A hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. A keleti irányú szél helyenként megélénkülhet.