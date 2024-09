Így hazudozott a mentelmi jogról a telefont ellopó Magyar Péter

Kétségbeesett, zavaros Facebook-posztban jelentette be vasárnap Magyar Péter, hogy nem mond le a mentelmi jogáról. Ahogy többször megírtuk, a baloldali politikus egy diszkóban ellopott egy telefont, később a Dunába dobta. Ezért az ügyészség lopással vádolja. Magyar Péter az uniós választási kampányban rendszeresen beszélt arról, hogy nem kell neki mentelmi jog, egyenesen harcolni fog a mentelmi jog intézménye ellen - sőt, eleve be sem fog ülni az Európai Parlamentbe. Természetesen a diszkópolitikus ezekkel kapcsolatban is hazudott. Beült az EP-be, és most a mentelmi joga mögé bújik.

Bár Magyar Péter, a baloldali diszkópolitikus pár hónapja még azt ígérte, nem lesz EP-képviselő és eltörli a mentelmi jogot, mostanra mindkét fajsúlyos ígéretét megszegte, tehát hazudott a saját szavazóinak is. Hétvégén azt is bejelentette, nem mond le mentelmi jogáról. Mostanra persze világosan kiderült, azért kellett a képviselőség és a mentelmi jog Magyarnak, mert lopott az egyik éjszakai botránya után. Most pedig nézzük, miket beszélt összevissza a baloldali politikus. Magyar Péter két legfontosabb ígéretét is megszegte

Fotó: Origo Magyar megszegte egyik legfontosabb ígéretét A baloldali politikus tavasszal, a választási kampány idején még tucatnyi interjúban és nyilatkozatban fogadkozott, hogy esze ágában sincs beülni az EP-be, sőt nemegyszer azzal kérkedett: a jövőben a „piacról fog megélni”. Az Európai Parlamentbe biztos, hogy nem ülök be – bizonygatta például a Telexnek adott áprilisi interjúban. A Blikknek szintén akkoriban nyilatkozva részletesebben is kifejtette, hogy miért az említett módon tervezi a jövőjét: „Azt tartanám logikusnak, hogy én vezessem majd a Talpra Magyarok Mozgalom (TMM) által támogatott pártlistát az EP-választáson, de erről majd a pártunk és a partnerpárt dönt közösen. Ugyanakkor nincs ambícióm arra, hogy európai parlamenti képviselő legyek, én 2026-ig, az országgyűlési választásokig, itthon szeretnék dolgozni, hogy visszavegyük a hazánkat.” Egy mezőhegyesi fórumon már arról beszélt, hogy bár ő fogja vezetni a pártja listáját, de nem megy ki Brüsszelbe: „Ezt megígérhetem! Itthon fogok dolgozni azért, hogy minél előbb kormányváltás legyen Magyarországon.” Áprilisban, egy Sarkadon tartott fórumán Magyar a közösségépítésben játszott szerepére hivatkozva azt állította, a listavezetősége nem jelenti, hogy Brüsszelbe teszi majd át a székhelyét: „Én fogom vezetni ezt a listát, de én nem tervezem, hogy kimegyek Brüsszelbe, nyilván most a nevem miatt az esetleg hasznos. Én szeretnék itthon dolgozni június után is, és építeni ezt a közösséget.” Azt is érdemes felidézni, hogy Magyar a kampány során számos alkalommal méltatta a Tisza Párt leendő EP-képviselőit, ám magát egyszer sem említette e pozíció potenciális várományosaként. Ezzel szemben alig néhány nappal a június 9-i választások után Magyar Péter már arról győzködte a támogatóit, hogy feltétlenül ki kell mennie Brüsszelbe, s hogy havonta körülbelül nyolc nap kint tartózkodást venne igénybe az EP-képviselői munka, amit egyébként korábban kamuállásnak titulált.

Figyelemre méltó, hogy miközben Magyar a közösségi oldalán meghirdetett szavazásban a szimpatizánsaira bízta a hogyan továbbról szóló döntést, nagyjából féltucatnyi további érvet sorolt fel amellett, hogy fel kell vennie az EP-mandátumot. Ellenérvként mindössze azt említette: sok követője nem szeretné, hogy kimenjen. Fél a börtöntől, ezért kell a mentelmi jog Magyarnak Ezzel párhuzamosan tavasszal több rendezvényen, lakossági fórumon is hevesen agitált a politikusok mentelmi joga ellen, mondván, hogy meg fogja szüntetni, neki sincs szüksége rá, áll elébe minden peres eljárásnak. Április 25-én egy fórumon Tamásiban azt mondta: „És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. Nyilván van Simonkáknak, Boldogoknak, társaiknak. […] Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak, ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük. Később egy derecskei fórumon május 6-án megerősítette a korábbi ígéretét, sőt azt is elmondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát: „A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog. Magyar Péter a szentendrei kampányrendezvényén már Orbán Viktort fenyegette, amikor úgy fogalmazott: „Tisztelt Miniszterelnök úr, én a holnapi napon feljelentem önt mint miniszterelnököt, a Fidesz elnökét. Feljelentem önt aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazásért. (…) Miniszterelnök úr, ne legyen gyáva, ne bújjon a mentelmi joga mögé! Találkozunk a bíróságon.”

Szintén a kormányfőt támadta Oroszlányban a Tisza Párt elnöke a választási kampány során, miközben a jobboldali sajtó munkatársait is fenyegette. Magyar Péter szó szerint azt mondta: „Jeleztem, hogy egyébként a választás után fel fogunk jelenteni minden propagandistát, és mindenkit, aki egyébként hazudik. Most csak, idézőjelben, csak a miniszterelnök úrra van időm, úgyhogy még ma be kéne adnom a két feljelentést, még át kell olvasnom az autóban. Egyrészt ugye rémhírterjesztés miatt, másrészt rágalmazás miatt fogom dr. Orbán Viktort feljelenteni, és remélem, hogy nem lesz olyan gyáva, hogy a mentelmi joga mögé bújik. Meglátjuk, meglátjuk.” Aztán az említett diszkóbotránya után fordult a kocka, Magyar már nem ellenzi a mentelmi jogot, ő maga sem kíván lemondani róla. Így nyomozott az ügyészség Magyar Péter lopási ügyében Mint arról korábban többször beszámoltunk, az egyik legdrágább budapesti szórakozóhelyen okozott felfordulást, trágárkodott és zaklatott fiatal nőket Magyar Péter júniusban. Az esetről készült videofelvételek alapján jól rekonstruálható, mi történt és milyen botrányosan viselkedett Magyar egészen addig, amíg a biztonsági emberek ki nem vezették az Ötkert nevű szórakozóhelyről. A szemtanúk arról számoltak be, hogy Magyar egész éjjel italozott, majd részegen belekötött más vendégekbe, illetve hangoskodott és minősíthetetlenül viselkedett. A politikus olyan állapotban volt - azaz annyira részeg volt -, hogy sokan csak akkor ismerték fel, amikor a lökdösődés és a hangoskodás miatt a figyelem rá terelődött. Ekkor már - mások mellett - a későbbi sértett is felvette őt mobiltelefonjával, ami miatt Magyar Péter és egyik kísérője szóváltásba keveredett vele. Magyar Péter - a nyomozó főügyészség közlése szerint - "kivette" a sértett kezéből a telefont és zsebre tette. A sértett hiába próbálta visszakérni a mobiltelefonját, Magyar nem adta vissza, sőt, letagadta, hogy nála lenne. A politikus ezután távozott a szórakozóhelyről - részeg dülöngéléséről is számos videó kering az interneten -, majd a Dunához ment és a vízpartról a folyóba dobta a telefont. A készüléket búvárok keresték meg a vízben, ami egyébként működőképes maradt. A nyomozó főügyészség közleményben hangsúlyozta: ez a magatartás a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának a megvalósítására alkalmas. A felmerült bizonyítékok alapján a legfőbb ügyész az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A büntetőeljárás lefolytatására – vagyis a tényállás részleteinek további tisztázására – a mentelmi jog felfüggesztését követően nyílhat lehetőség.

