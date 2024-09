Így nyomozott az ügyészség Magyar Péter lopási ügyében

A magyar közéletben eddig példátlan eset került nyilvánosságra még júniusban: Magyar Péter, a magát ellenzéki messiásnak tartó politikus részegen botrányt okozott egy tinidiszkóban. A történet több ponton is megdöbbentő, de ami miatt most éppen újra az érdeklődés középpontjába került, az a lopás bűncselekménye, mellyel kapcsolatban a magyar hatóság nyomozást folytatott Magyar Péter ellen. De lássuk, mi miatt is indítványozta a legfőbb ügyész Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését az EP elnökénél!

Vágólapra másolva!

Az egyik legdrágább budapesti szórakozóhelyen okozott felfordulást, trágárkodott és zaklatott fiatal nőket Magyar Péter júniusban. Az esetről készült videofelvételek alapján jól rekonstruálható, mi történt és milyen botrányosan viselkedett Magyar egészen addig, amíg a biztonsági emberek ki nem vezették az Ötkert nevű szórakozóhelyről. A szemtanúk arról számoltak be, hogy Magyar egész éjjel italozott, majd részegen belekötött más vendégekbe, illetve hangoskodott és minősíthetetlenül viselkedett. A politikus olyan állapotban volt - azaz annyira részeg volt -, hogy sokan csak akkor ismerték fel, amikor a lökdösődés és a hangoskodás miatt figyelem rá terelődött. Ekkor már - mások mellett - a későbbi sértett is felvette őt mobiltelefonjával, ami miatt Magyar Péter és egyik kísérője szóváltásba keveredett vele. Magyar Péter - a nyomozó főügyészség közlése szerint - "kivette" a sértett kezéből a telefont és zsebre tette. A sértett hiába próbálta visszakérni a mobiltelefonját, Magyar nem adta vissza, sőt, letagadta, hogy nála lenne. A politikus ezután távozott a szórakozóhelyről - részeg dülöngéléséről is számos videó kering az interneten -, majd a Dunához ment és a vízpartról a folyóba dobta a telefont. A készüléket búvárok keresték meg a vízben, és egyébként működőképes maradt. A nyomozó főügyészség közleményben hangsúlyozta: ez a magatartás a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának a megvalósítására alkalmas. A felmerült bizonyítékok alapján a legfőbb ügyész az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A büntetőeljárás lefolytatására – vagyis a tényállás részleteinek további tisztázására – a mentelmi jog felfüggesztését követően nyílhat lehetőség.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!