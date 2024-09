Így teheted környezetbaráttá a szállítási folyamataidat webshop tulajdonosként

Dönts újrahasznosítható csomagolóanyagok mellett!

Legyen szó kisebb vagy nagyobb termékekről, a csomagolásuk legyen újrahasznosítható. A legnépszerűbb választások közé a polipropilénből készült anyagok tartoznak, amelyek remek gázzáró képességgel rendelkeznek, ráadásul klórmentesek is. Ezenfelül rendkívül egyszerűen újrahasznosíthatók, így jelentősen csökkentheted az ökológiai lábnyomodat is. Azonban a többrétegű polietilén csomagolóanyagokat is érdemes számításba venni, amelyek elsősorban élelmiszereket forgalmazó webshopok számára ajánlottak.

Természetesen a legjobb választás, ha 100%-ban újrahasznosítható csomagolás mellett döntesz. Azonban ha erre nem nyílik lehetőséged, még akkor is érdemes a hagyományosról környezetbarát csomagolásra váltani. Ezek a csomagolóanyagok ugyanolyan megbízhatók, viszont a környezetre gyakorolt hatásuk jelentősen kisebb. A szándékot pedig garantáltan értékelni fogják a vásárlóid.

Válassz energiatakarékos raktárt!

Egy saját raktár fenntartása nemcsak költséges lehet, hanem rengeteg energiát is felemészthet. Különösen akkor, ha a raktárhelyiség már elavultnak számít, hiszen jóval több áramot fogyaszthatsz a kelleténél. Elég csak a klímára gondolni, amelynek rossz szigetelés esetén szüntelenül keményen kell dolgoznia az áruk tárolására alkalmas hőmérséklet eléréséért.

A fenntarthatóság érdekében célszerű kiszervezni a logisztikát egy fulfillment partner számára. Így a termékeid biztosan egy energiatakarékos raktárba kerülnek, és még a csomagok összekészítésével és feladásával járó teendőknek is búcsút inthetsz. A fulfillment már akkor is hatalmas segítséget jelenthet, ha csupán néhány tucat vagy száz terméket forgalmazol.

Egyre több fuvarozó cég bővíti elektromos autókkal flottáját

Már a hazánkban legnépszerűbb szállítmányozók is kezdenek szépen lassan átállni az elektromos teherautók használatára. Így nagymértékben csökkentik a szén-dioxid-kibocsátás mértékét, a szervezett szállításnak köszönhetően pedig a lehető legrövidebb útvonalakon haladnak a sofőrök. Lehet, hogy néhány évtizeden belül már kizárólag elektromos járművek fognak az utakon gurulni. Az viszont biztos, hogy a zöld teherautók és kamionok évről évre fontosabb szerepet töltenek be a logisztikai cégek életében.