Itt vannak a legfontosabb tudnivalók az új háziorvosi ügyeleti rendszerről

Ahogy az Origo is beszámolt róla, október 1-től Budapesten is elindul az új háziorvosi ügyeleti rendszer. Most képek segítségével mutatjuk, hogy mit kell tudni az ország többi részén már sikeresen működő új ügyeleti ellátási rendszerről.

Másfél évvel ezelőtt, 2023. február 1-jén folyamatosan indult el az országban az új ügyeleti ellátási rendszer. Először Hajdú-Bihar vármegyében, majd Pest vármegyében február első napján, végül pedig október elsején Budapest is csatlakozni fog az új rendszerhez. Az OMSZ a közleményében kiemelt céljának nevezte, hogy az egységes alapellátási ügyelet - hasonlóan a vármegyékhez, amelyek már csatlakoztak - a fővárosban is minden betegnek egyszerűen elérhető, állapotának, szükségleteinek megfelelő, magas színvonalú ellátást biztosítson. Mikor és kihez érdemes fordulni? Fő szabály szerint délután négy óra és este tíz óra között háziorvosi ügyeletek látják el a betegeket, este tíz óra és reggel 8 óra között pedig a mentőszolgálat veszi át az ellátást Budapesten 13 felnőtt és 3 gyermekellátó telephelyen. A beteg a 1830-as telefonszámot tárcsázhatja, ahol a hívásfogadó megkérdezi, mi a panasza, majd eldönti, milyen segítségre van szüksége. Ha csak felvilágosítást kér, igyekeznek megadni, ha orvosi tanácsra van szükség, de nem szükséges személyes vizsgálat, orvost, vagy gyermekorvost is tudnak kapcsolni. Ha úgy dönt a szakember, hogy szükséges az orvosi vizsgálat, a beteget a hozzá legközelebbi ügyeletre irányítja – a páciens bármelyiket igénybe veheti. Ha olyan rosszul van, hogy nem tud bemenni, egy mobil ügyeleti autó házhoz megy és a beteget az otthonában látja el. Ha súlyos, életveszélyes esetről van szó, természetesen továbbra is a mentőket, vagyis a 112-es számot kell hívni. Kép: OMSZ Az új rendszernek köszönhetően eltűnnek a kerület-, illetve városhatárok, így a beteget arra az ellátóhelyre irányítják, amely hozzá a legközelebb van. Budapesten október 1-től 15 helyszínen lesznek ellátóhelyek, 3 speciális gyermekellátóhely (a Heim Pál gyermekkórház, a Szent János kórház és a XIII. kerületi Révész utcai rendelő), valamint 14 mobil ügyeleti egység is működik majd. Melyek ezek az ellátóhelyek Budapesten? Az új ellátórendszerről az Origónak Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is nyilatkozott, míg a Metropol az öt legfontosabb tudnivalót szedte össze a rendszerről.

