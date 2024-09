Jakab Péter útjára lépett Magyar Péter

– Azt is látni kell, hogy ez a sokszor szélsőséges és sértő hangnem Magyar Péter személyiségéből is ered. Ilyen ember, ilyen a stílusa, ilyen a karaktere. De az is igaz, hogy azért is próbál nagy csatazajt kelteni, mert el akarja terelni a figyelmet a mentelmi ügyéről, a Dunába dobott telefonról, családi VIP-ellátásról és egyéb kényes dolgokról.

Azt gondolja, hogy minél hangosabb és minél provokatívabb lesz, annál kevésbé figyel és foglalkozik majd a külföldről finanszírozott kormányellenes sajtó a botrányos ügyeivel

– mondta az elemző.

Ugyanakkor szerinte a baloldali demagógia két ok miatt is hibás koncepció. Egyrészről hosszú távon komolytalanná válik: valami hasonló történt Jakab Péterrel is, akinek örökzöld témáján, miszerint kezdeményezi a parlament feloszlatását, már csak mosolyognak az emberek. – Magyar Péter is könnyen komolytalanná válhat. A másik, hogy

ha elvonatkoztatunk az embertől és attól, hogy milyen gátlástalan akciókat szervez, akkor végül is azt halljuk tőle, amit Gyurcsány Ferenc is mondott az elmúlt tíz évben

– fogalmazott Nagy Ervin.