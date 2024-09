Kiadták a riasztást, jégeső és szélvihar jön

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet az egész ország területére péntek éjfélig - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.

"Ma kezdetben a Nyugat-Dunántúlon, majd estétől fokozatosan keletebbre is összefüggő csapadékzóna érkezhet. Legkésőbb - várhatóan péntek délután, este - az északkeleti területeken is megkezdődhet a csapadékhullás, miközben délnyugaton fokozatosan alábbhagy a csapadéktevékenység. Összességében ma éjfélig a nyugati megyékben, holnap pedig már a Dunántúlon nagyobb területen, illetve az északi tájakon is 20 mm-t meghaladó napi csapadékmennyiség gyűlhet össze. Holnap éjfélig az északnyugati harmadban 30 mm-t meghaladó mennyiség is összejöhet" - írja a HungaroMet a Facebookon.

Ma délután a déli, míg péntekre virradóan a középső tájakon nem kizárt zivatartevékenység.

"Pénteken némiképp nagyobb valószínűséggel, kiemelten a keleti, északkeleti területeken fordulhat elő néhány zivatar. A cellákhoz alapvetően viharos széllökés, intenzív csapadékhullás, esetleg apróbb szemű jég társulhat. Péntek délután a keleti, északkeleti tájakon egy-egy intenzívebb cella sem kizárt" - magyarázták.

Ma északnyugaton egy-egy 65-70 kilométer/órás körüli széllökés nem kizárt.

"Pénteken a hajnali óráktól kezdődően az északnyugati területeken, illetve a Bakonyban 60-80 kilométer/órás körüli széllökések várhatók északnyugati irányból. A szél a késő esti órákra - Sopron térségét leszámítva - fokozatosan mérséklődik" - zárták bejegyzésüket.