Kiadták a riasztást, jégeső és szélvihar várható

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet az egész ország területére - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.

Ma az ország déli felén és esetleg északkeleten néhány zivatar kialakulhat szélerősödés (45-60 kilométer/órás), intenzív csapadékhullás (10-20 mm) kíséretében."

"Csütörtökön az alkalmazott kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem várható" - írja a HungaroMet.

Ahogyan arról korábban írtunk, jelentős változás várható az időjárásban a hétvégéig, még van idő átszervezni a programokat. Akár már ma tetőzhet az árvíz több településen, így Neszmélyen is. A helyiek a legrosszabbra is felkészültek, sok családnak valószínűleg el kell hagynia az otthonát. Van, aki az értékeit már el is vitte a házából. A településen ott járt Orbán Viktor miniszterelnök is.