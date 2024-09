A Piarista Rend Magyar Tartományának közleményében olvasható, hogy

Dr. Jelenits István piarista atya, nyugalmazott gimnáziumi, főiskolai és egyetemi tanár életének 92., szerzetességének 70., papságának 65. évében 2024. szeptember 26-án rendtársai körében szentségekkel megerősítve csendesen halt meg.

Temetéséről a későbbiekben adnak tájékoztatást.

Élete

A kormány oldalán az olvasható, hogy Jelenits István 1932. december 16-án született Berettyóújfalun. A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1951-ben. 1955-ben végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar szakát. 1955-ben lépett be a piarista rendbe, és négy év múlva teológiai doktorrá avatták Egerben.



1960-tól hittant, valamint magyar nyelvet és irodalmat tanított a kecskeméti, később a budapesti piarista gimnáziumban. 1965-től bibliai tárgyakat is oktatott a fővárosban a rend Kalazantinum hittudományi főiskoláján, 2000-től pedig annak utódintézményében, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.1985 és 1995 között a piarista rend magyarországi tartományfőnöke volt. 1992-től évekig tanított a gödi, illetve 1994-től a váci piarista iskolában, később a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán is. 1995-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának esztétika tanára, tanszékvezetője, majd emeritus professora.

1993 és 1997 között az Országos Köznevelési Tanácsnak, 1998-től 2003-ig pedig a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. igazgatóságának tagja volt. 1995 óta elnöke a Pilinszky János Irodalmi és Művészeti Társaságnak.



Írásai a Szentírásról, Janus Pannonius és Pilinszky János költészetéről, irodalomról, nevelési kérdésekről és más témákról, elsősorban a Vigilia és az Új Ember folyóiratokban jelentek meg. Összegyűjtött műveit az Új Ember Kiadó 1999 és 2001 között öt kötetben adta ki. 2002-ben 70. születésnapjáról az Útjaidon című ünnepi kötettel emlékeztek meg. 2007-ben jelent meg Ha valaki beszél című interjú- és verseskötete.



1992-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, 1999-ben Eötvös József-díjat, 2000-ben Trefort Ágoston-díjat, 2001-ben Széchenyi-díjat, és Magyar Örökség Díjat, 2003-ban Prima-díjat, 2005-ben Fraknói Vilmos-díjat, 2007-ben Stephanus-díjat. 2012-ben pedig Corvin-láncot, novemberében Pro Urbe-díjat, 2014-ben Budapest díszpolgára címet kapott. 2016-ban a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét vehette át.