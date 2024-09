Nem vett neki alkoholt, ezért lepisilte az apját egy borsodi férfi

A férfi egy borsodi településen élt együtt a 88 éves éves, mozgáskorlátozott apjával. Tavaly májustól kezdve a férfi részegen rendszeresen szidta, sértegette és gyilkossággal fenyegette az apját.

Decemberben azt mondta neki, hogy lelövi, majd egy töltetlen légpuskával többször rálőtt.

Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Januárban a férfi arra utasította az apját, hogy vegyen neki alkoholt, aki ezt nem tette meg. Erre a férfi lepisilte őt. Máskor előfordult, hogy a fekvő apjához bútordarabokat dobált, ütötte a fejét és a mellkasát. Éjszakánként felkeltette, hogy ne tudjon aludni, üvegszilánkokat szórt az ágyára.

A lakás berendezéseit összetörte, a szobákban végezte a dolgát, majd az apjával takaríttatta fel a székletét.

Az ügyészség a távoltartás hatály alatt álló férfit kapcsolati erőszakkal vádolja. Azt javasolják, hogy a bíróság ítélje börtönbüntetésre.

