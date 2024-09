Így üldözi az autósokat Karácsony

Habár a számítások szerint csupán a budapestiek 5 százaléka jár rendszeresen biciklivel, Karácsony Gergely és csapata mindenhol kerékpársávokat alakított ki, a körút például szinte járhatatlanná vált – írja a vezess.hu. A biciklisávokban viszont alig látni kerékpárost. A helyi lakosoknak lefoglalt parkolóhelyekkel sikerült még nagyobb problémát teremteni, de ez is fokozva lett, hiszen egyes utcákon már csak a helyben lakók hajthatnak át. Egy szörnyű példa a Wesselényi utcánál lévő 50 méteres szakasz, amelyet csak helyi lakosok használhatnak, más nem hajthat be. Ennek elkerülése is méretes dugókat okoz a környéken.

Karácsony 2019 óta autósüldözést folytat

Fotó: Polyák Attila - Origo

Még drágább parkolást hozott Karácsony

Egyes kerületekben már a 600 forintos óradíj sem ritka, ráadásul

a díjköteles időszak sok helyen 22 óráig tart, ami szintén az autósokat hozza nehéz helyzetbe.

Az autósok bosszantásának mintapéldája a pesti alsó rakpart lezárása, ami reggel és este hatalmas káoszt okoz, miközben a forróságtól gőzölgő rakpartot a kutya sem használja korzózásra. De ez sem volt elég Karácsonyéknak, a felújítás után a Lánchidat sem kapták vissza az autósok.

Ezerrel pörög az autósüldözés

Karácsony Gergely főpolgármester a megválasztása után szinte rögtön az autósok üldözésébe kezdett, és csaknem öt éve keseríti a budapesti gépjárművezetők életét. A Főpolgármesteri Hivatal korábban vizsgálta a dugódíj bevezetésének kérdését is, de Karácsony Gergely megválasztása után csaknem két évnek kellett eltelnie, hogy ismét előhúzza a tarsolyából az autósok száműzésének tervét.

A dízelgépjárművek tervezett kizárása a fővárosi forgalomból 1,3 millió Budapesten és Pest vármegyében bejegyzett személygépkocsi harminc, illetve a 170 ezer haszongépjármű száz százalékát, azaz összesen több mint félmillió gépjárművet érintett volna a Központi Statisztikai Hivatal 2020-ra vonatkozó adatai szerint.

Karácsony Gergely azonban, rá jellemző módon, ezeket az elképzeléseit sem volt képes megvalósítani, miközben tovább súlyosbodott a közlekedési káosz városszerte. Az autók kitiltása helyett ugyanis Karácsony Gergely erőszakos forgalomcsillapítást hajtott végre Budapesten. Eközben azonban nem kínált valódi alternatívát a külvárosból, illetve az agglomerációból érkezők számára. Így ígéreteivel ellentétben a főpolgármester nem alakított ki a városhatár mentén hatalmas ingyenes P+R parkolókat, ahol az agglomerációból ingázók letehetnék az autói­kat, illetve a kötöttpályás közlekedés bővítését sem folytatta.