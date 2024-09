Karácsonyék miatt az elmúlt öt évben nem épült meg a mobilgát a Rómain, a helyieket magukra hagyták - videó

A PestiSrácok.hu stábja a Római parton forgatott, amely videóban megmutatják, hogy a baloldali városvezetés ígérgetett, de nem épület meg a mobilgát, így sokan tudják, hogy most elkerülhetetlenül be fog törni a házukba a víz. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese a stábnak elmondta a helyszínen, hogy óriási mulasztás történt az elmúlt öt évben, mert nem történt meg az az árvízvédelmi fejlesztés a baloldali fővárosi önkormányzat ideje alatt, aminek meg kellett volna történnie. És azt is látjuk, hogy most is vezetés nélkül van a kerület, mert börtönben ülnek a kerület vezetői. Nacsa Lőrinc szerint a következő időszakban majd el kell számolnia azoknak a baloldali vezető embereknek, akik mulasztottak, de most az a legfontosabb, hogy védjék az emberek biztonságát, és vagyonukat, házaikat.

A Duna egyre inkább közelít a Nánási út és Királyok útja vonalában felhúzott ideiglenes töltéshez a Római-parton. Az elárasztott területen az áramszolgáltató munkatársai folyamatosan kapcsolják ki az áramot a víz alá került ingatlanokban. A hullámtérré nyilvánított részen épült ingatlanok esetében a tulajdonosok komoly kihívásokkal néznek szembe. Van olyan család, aki tudja, hogy elkerülhetetlenül be fog törni a házukba a víz A PestiSrácok.hu stábja találkozott olyan családdal, akik megemelték a mozdítható bútoraikat, mivel a víz elkerülhetetlenül be fog törni a házukba. Azt is elmondták, hogy nagy segítség lett volna, ha megépül parton a már sokszor emlegetett mobil gát. Karácsony Gergelyék a maguk álláspontját a természetvédelem köntösébe öltöztetve korábban arról beszéltek, hogy a mobil gát a Királyok útja–Nánási út szakaszon húzódjon, míg Tarlós Istvánnak az volt a véleménye, hogy a parthoz közelebb élőknek is joga van ahhoz, hogy védelmet kapjanak az ingatlanjaik. Karácsony Gergely 2019-es megválasztásával megpecsételődött a Római-parton élők sorsa 2023 tavaszán a parthoz közeli 70 hektáros területet hullámtérnek nevezte a főváros. A döntésről a helyi polgárok Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettest kérdezhették egy lakossági fórumon, akinek az volt a felvetése, hogy el is lehet költözni. Azonban az ottani lakosok nem szándékoznak elköltözni, igyekeznek megvédeni az otthonaikat, akár az önkormányzat segítsége nélkül is. Óriásit mulasztott a baloldali városvezetés Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese a stábnak elmondta a helyszínen, hogy óriási mulasztás történt az elmúlt öt évben, mert nem történt meg az az árvízvédelmi fejlesztés a baloldali fővárosi önkormányzat ideje alatt, aminek meg kellett volna történnie. És azt is látjuk, hogy most is vezetés nélkül van a kerület, mert börtönben ülnek a kerület vezetői. Nacsa Lőrinc szerint a következő időszakban pedig majd el kell számolnia azoknak a baloldali vezető embereknek, akik mulasztottak, de most az a legfontosabb, hogy védjék az emberek biztonságát, és vagyonukat, házaikat. Az árvízről készített tudósításunk ITT követhető élőben!

