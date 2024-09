Ismét csalók élnek vissza Karikó Katalin nevével és képmásával

Úgy vélem, az ilyen magatartás polgári és személyiségi jogaim megsértése, továbbá a személyes adataim jogosulatlan, visszaélésszerű kezelése, emellett a fogyasztók tisztességtelen megtévesztése is. Mindez a büntetőjog hatálya alá is tartozhat. Ezért is bízom abban, hogy az illetékes hatóságok, hivatalok, szervek haladéktalanul intézkednek, megteszik a szükséges lépéseket!