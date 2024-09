Kellemetlen szagot áraszt a klíma? Ez okozhatja!

A jól szigetelt házak előnye, hogy télen alacsonyabb a fűtési költség, nyáron pedig könnyebb a kellemes hőmérséklet fenntartása. Ezzel együtt azonban egy kellemetlen következmény is megjelenik, amiről ritkán szoktunk beszélni és nem fordítunk rá kellő figyelmet: ez a penészedés kialakulásának kockázata. A modern épületekben alkalmazott vastag szigetelőrétegek és a hermetikusan záródó nyílászárók ugyanis gyakorlatilag megszüntetik a ház természetes szellőzését. Ez energiahatékonysági szempontból valóban előnyös, a belső levegőminőség szempontjából viszont komoly kérdéseket, problémákat vet fel. A nem megfelelő vagy szinte teljesen megszűnő légáramlás következtében a belső terekben megemelkedhet a páratartalom és a szén-dioxid szintje.



„A magas páratartalom ideális környezetet teremt a penészgombák számára, amelyek a hidegebb felületeken, a sarkokban, nyílászárók környékén, vagy a rosszul szellőző helyiségekben könnyen megtelepedhetnek. A penész megjelenése pedig nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem jelentős egészségügyi kockázatot is, mivel már rövid idő alatt allergiás reakciókat, légzőszervi problémákat, hosszú távon pedig egyéb súlyosabb megbetegedést is okozhat” - magyarázta Stuller István, a Gree légkondicionálók műszaki szakértője.



Nyáron is megjelenhet a penész



Nyáron ugyan fűtésre nincs szükség, de a jól szigetelt házak szellőzésének hiánya ilyenkor is problémát jelent. A meleg hónapokban a lakók gyakran használnak légkondicionálót a hőmérséklet szabályozására. A magas páratartalom, a nem megfelelő szellőztetés és a napfény elől lesötétített helyiségek tökéletes táptalajt nyújtanak a különféle gombák elszaporodásához.



„A légkondicionáló működésekor a hideg hőcserélőn lecsapódó nedvesség a készülék belsejében bizonyos esetekben képes olyan mikroklímát teremteni, amely rendkívül kedvez a penész kialakulásának a lamellák között vagy akár a járókeréken is. Egyes gombafajták a számukra ideális környezetben már nagyon rövid időn belül képesek olyan mértékben elszaporodni, hogy megjelenésüket a kellemetlen szaguk is jelzi. Gondoljunk csak egy penészes sajt „illatára”, hasonlót lehet érezni egy klímaberendezés beltéri egységénél kialakult penész esetében is” - tette hozzá a szakértő.



Így védekezzünk a penész ellen



A penészedés megelőzése érdekében az alábbi ajánlásokat érdemes megfontolni:



1. Rendszeres szellőztetés: a szigetelt házakban különösen fontos, de minden egyéb, más típusú ingatlannál ajánlott, hogy rendszeresen szellőztessünk. Ha lehetőség van rá, érdemes kereszt-szellőztetést alkalmazni, amely hatékonyabban cseréli a belső levegőt.



2. Gépi szellőztetés: ha pénztárcánk megengedi, akkor érdemes elgondolkozni egy hővisszanyerős szellőzőgép beépítésén, ugyanis azzal energiahatékonyan és szabályozott körülmények között biztosított a folyamatos friss levegő utánpótlása, valamint az elhasznált levegő „kidobása” és a páratartalom megfelelő szinten tartása.



3. Páratartalom szabályzása: használjunk párátlanító készüléket a pára csökkentésére, különösen a nedvesebb helységekben, mint pl. a fürdőszobában és a konyhában.



4. Leszárítás funkció: érdemes használni a légkondicionáló X-FAN (leszárítás) funkcióját hűtés és párátlanítás üzemmódban, mert ezzel a berendezés kikapcsolása után a beltéri egység ventilátora kb. 3 percig még forogni fog, hogy leszárítsa a nedvességet a hőcserélőről. Azonban még így is előfordulhat, hogy az nedves marad, ezért, ha azt szeretnénk, hogy biztosan teljesen száraz legyen a beltéri egység, állítsuk át ventilátor üzemmódra a berendezést, és még így járassuk kb. 10-15 percig a kikapcsolás előtt.



5. Klímaberendezések karbantartása: a hűtési szezon előtt nagyon fontos a klímaberendezések szakemberrel történő karbantartása, alapos fertőtlenítése. A porszűrőket pedig folyamatosan ellenőrizzük és tisztítsuk meg, hogy megakadályozzuk a penész megtelepedését és elterjedését, mi több elérhessük az egészséges és friss otthoni levegő állapotát.



Az aranyközépút nyomában



Lényeges tudni azt is, hogy az ideális páratartalom a lakásban általában 40-60% között van, ilyenkor érzi az ember a legkomfortosabban magát. Ez az optimális érték az egészségünk és az ingatlan állapotának megőrzése szempontjából is.



- kb. 40-50% páratartalom az őszi-téli hónapokban lehet ideális, mivel megelőzi a túlzott nedvesség miatti penészképződést, és segít elkerülni a nyirkos érzetet.



- kb. 50-60% páratartalom pedig a tavaszi-nyári hónapokban megfelelőbb, mert a melegebb időjárás mellett is friss, komfortos érzetet biztosít.



Fontos figyelni rá, hogy a túl alacsony páratartalom (30% alatt) is kellemetlenséggel jár, azaz nagyon kiszárítja a levegőt, ami légúti irritációt és bőrszárazságot okozhat. A fenti tippek követésével jelentősen hozzájárulhatunk otthonunk penészedésének megelőzéséhez, illetve az optimális páratartalom beállításához. Ezzel nemcsak saját egészségünket, hanem környezetünk egészségét is védjük.