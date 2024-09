Kiadós esővel, viharos széllel érkezik a lehűlés

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Péntek

Nagyrészt borult, vagy erősen felhős idő lesz, és több helyen esőre, záporra, keleten zivatarra is lehet számítani. A középső és nyugati országrészekben erős, olykor viharos széllökések is előfordulhatnak. Kiadós mennyiségű csapadék is eshet, ezért érdemes felkészülni a nedves, csúszós utakra. Az eső és a viharos szél miatt a közlekedési feltételek jelentősen romolhatnak, különösen a nyugati és középső régiókban. Javasolt lassabb sebességgel, a látási viszonyoknak megfelelően vezetni, és a viharos időjárás miatt felkészülni a váratlan forgalmi helyzetekre. 10 és 28 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan esős nyugati tájakon lesz a leghidegebb.

A várható nagy mennyiségű esőre figyelmeztet a HungaroMet előrejelzése

Fotó: met.hu





Szombat

Többnyire erősen felhős vagy borult időre készülhetünk, bár helyenként szakadozhat a felhőzet. Sok helyen várható eső, záporeső. A Dunántúlon az északnyugati szél megerősödik, egyes területeken viharossá is fokozódhat, míg keleten a délnyugati, déli szél inkább mérsékelt marad. A hajnali minimumok 6 és 11 fok között alakulnak, míg napközben a hőmérséklet 11 és 16 fok között várható.



Vasárnap

Marad a borongós idő. Többfelé számíthatunk esőre, záporokra, különösen a Dunántúlon hullhat nagyobb mennyiségű csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak, míg a Dunától keletre mérsékeltebb marad a légmozgás. A nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, a csapadékos területeken lesz hűvösebb, ahol viszont felszakadozik a felhőzet, ott enyhébb idő várható.



Hétfő

Az időjárást a nagyrészt erősen felhős vagy borult égbolt határozza meg. Számos helyen esőre, záporra lehet számítani, egyes területeken jelentősebb mennyiség is eshet. A Dunántúlon az északnyugati, északi szél több helyen megerősödik, néhol viharos lökésekkel, míg másutt a szél mérsékeltebb marad. A hajnali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul, amely délutánra 13 és 19 fok közé emelkedik.



Kedd

Változó felhőzetre lehet számítani, időnként hosszabb napsütéses időszakokkal. Szórványosan kialakulhat eső vagy zápor. Hajnalban pára- és ködfoltok megjelenése is lehetséges. 20-21 fok körül alakul a maximum.