Verte és állandóan dolgoztatta a nevelt fiát egy kiskunfélegyházi férfi

A férfi és a nő 10 éve élnek élettársként egy Kiskunfélegyháza környéki tanyán. A nőnek a kapcsolatuk elején már volt egy 5 éves fia, akit a férfi rendszeresen vert. A gyerek helyzetével visszaélve a férfi már 7-8 éves korában dolgoztatni kezdte, a háztartási munkákban és az állatok ellátásában kellett segítenie. A gyerek eleinte lelkesen segített, mivel szerette az állatokat, azonban a nevelőapja a tanítás után és szünidőben is mindennap elvárta, hogy dolgozzon. A fiúnak ráadásul nem csak otthon, hanem a férfi munkahelyén, egy másik tanyán is segítenie kellett.

Idővel azonban már a fiú dolgozott ott a férfi helyett, egyedül kellett kihajtania és ellátnia 40 szarvasmarhát.

Ha a fiú nem jól dolgozott, akkor a nevelőapja kiabált vele, megpofozta vagy megrugdosta.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Olyan is előfordult, hogy a fiú beteg volt, de így is dolgoznia kellett. Hiába kért az anyjától segítséget, a nő nem foglalkozott vele. A mindennapos fizikai munka annyira kimerítette a kisfiút, hogy nem tudta a képességeinek megfelelően teljesíteni az iskolai feladatait. Ezen felül a szülők a munkára hivatkozva eltiltották minden iskolai foglalkozástól, rendezvényektől.

Nem lehetett ott az iskolai gyereknapon, valamint amikor a férfi és a nő a közös gyerekükkel elmentek a Balatonra nyaralni, a fiúnak otthon kellett maradnia és dolgoznia.

Az ügyészség a férfit emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolja, az anyát pedig kiskorú veszélyeztetésével – írja az Ügyészség.hu.

