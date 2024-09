A konzervatívok felemelkedése

Az Alapjogokért Központ igazgatója a 2024. szeptember 9-én Washingtonban, az Alapjogokért Központ "Ronald Reagan a CPAC-en: Mi győzünk, ők veszítenek" című könyvbemutatóján tartott beszédet, melynek szerkesztett változatát a Magyar Nemzet tette közzé.

A történelem ugyan nem ismétli önmagát, de bizonyosan rímel rá. Bizonyos minták újra és újra felbukkannak. Sok hasonlóságot vélek felfedezni Jimmy Carter és Joe Biden elnökségeinek végnapjai között.

Az 1970-es évek Amerikáját a bizonytalanság és a pesszimizmus jellemezte. A szovjet hadiipar a csúcson volt, miközben az Egyesült Államok diplomáciai vereségeket szenvedett. Az iráni túszválság történelmi léptékben mérve szorosan követte a vietnámi kivonulást. Az olajválság elképesztő inflációt és munkanélküliséget hozott magával.

Ronald Reagan ebben a feszült és megaláztatásokkal teli nemzetközi helyzetben nyerte meg az elnökválasztást – éppen olyan környezetben, amelyben Donald Trump is győzelemre készül idén novemberben.

Amikor azonban Ronald Reagan második ciklusa 1989-ben véget ért, a leköszönő elnök büszkén jelenthette az amerikai népnek, hogy a Szovjetunió megkezdte a kivonulást Afganisztánból, a berlini falat ledöntötték és Közép-Európában a szabadság új korszaka köszöntött be. Magyarország és a szomszédos országok népei fokozatosan visszanyerték függetlenségüket. Bár egyes regionális konfliktusok továbbra is zajlottak, a világháború veszélye rég tovatűnt.

„Tudjuk jól, hogy a háború nem akkor jön, amikor a szabadság fiai erősek, hanem éppen akkor, amikor gyengék. A zsarnokok ilyenkor kísértésbe esnek” – mondta maga Reagan. Ma pedig sajnos Washingtonban és Brüsszelben is gyengék a vezetők. Reagan elnök külpolitikai doktrínájának kulcsfogalma, lényege a „peace through strength”, azaz a „béke az erő által” volt. Híres mondása szerint „a béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének békés módja”. Erről ma ketten jutnak eszembe. Igen, Orbán Viktorra és Donald Trumpra gondolok.

És hadd legyek teljesen őszinte: az amerikai elnökválasztás nem kizárólag amerikai belpolitikai kérdés.

Mivel az Egyesült Államok – legalábbis most, de mégsem sokáig, ha a baloldal marad hatalmon – a világ vezető szuperhatalma, így egyértelműen érezhető a nyugati világban is, hogy ki irányítja a Fehér Házat. Trump ellenzi az illegális migrációt, eléggé felháborítja a genderpropaganda térnyerése – és ami a legfontosabb, háború helyett békét hozna. A józan ész talaján áll a woke-őrülettel szemben. És egy ilyen elnök nemcsak a világnak, nemcsak az USA-nak jobb, hanem – engedtessék meg az önzésem – Magyarországnak is.

A háború befejezése, a globális káosz megszüntetése, a demokráciaexporttal való felhagyás és az észszerű külkereskedelmi politika egyértelműen a magyar gazdaság és a magyar emberek javát szolgálná. Ezzel szemben a Harris-féle, Isten-, haza- és családellenes figurák nemcsak az Amerikai Egyesült Államokat, hanem magát a nyugati civilizá­ciót is tönkretennék: elég csak megnézni, hogyan dolgoznak a globalisták a dekonjunktúrán, hogyan rontanak a büszke demokraták minden velük egyet nem értő „populistákra”, tehát az egyszerű emberekre, akiket nyolc évvel ezelőtt már Hillary Clinton is sértegetett a kampányában, és hogyan váltak az egykori megrögzött baloldali pacifisták brutális háborúpártiakká.

De a globális érdek, a politikai preferenciák mégis egyértelműek: a határvédelem jobb, mint a migráció; az anya, az apa és a gyerekek jobbak, mint a nem bináris aszexualizmus – és a béke jobb, mint a háború.