Korrupciós botrány Óbudán: szabadlábon a baloldal fontos háttérembere

Czeglédy Gergő alpolgármester és Kiss László óbudai polgármester óriási bajban vannak.

Fotó: obuda.hu

Minden Anonymous információival kezdődött

2021 őszén tett ki egy videót Anonymus az ügyről, amelyben különböző leleplező anyagokat tett közzé. Ezekből kiderült, hogy segítették a hatóságok munkáját. Az álarcos alak szerint a korrupciós botrány egyik szereplője az a P. Gábor, akiről tudható, hogy 2020-ig a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője volt a kispesti önkormányzatnál, ám szerepe jóval túlmutatott ezen, hiszen:

a felvételeken P. Gábort pedig úgy emlegették, hogy mindent el tud intézni az önkormányzatnál.

P. tulajdonképpen az MSZP-s Gajda Péter jobbkeze, bizalmasa volt, egy ideig a polgármester kabinetfőnökeként is dolgozott. P. Gábor a között a tizenhat érintett között van, akiket a polgármesteren és az alpolgármesteren kívül meggyanúsítottak, ahogy eljárás alá vonták Kiss kampányfőnökét, K. Dánielt, egy bizonyos ügyvédet, F. Lászlót, illetve ismerősét, D. Róbert is. Az utóbbi személyek pedig a baloldal háttéremberének ismerősei. A közös, a 2019-es önkormányzati választás után pár nappal létrehozott cégük számos, sokmilliós megbízást kapott a III. kerületi önkormányzattól, ezek pedig most a hatósági vizsgálat tárgyát képezik. Az sem mellékes, hogy F. Lászlónak pár éve közös vállalkozása volt Kiss László polgármester feleségével. Azaz a Kiss László polgármester vezette óbudai önkormányzat többmilliós önkormányzati megbízásokkal halmozta el a polgármester feleségének akkori üzlettársát, aki a nemrég kirobbant korrupciós botrány egyik szereplője.