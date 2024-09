Látványos videó, így bontották meg a gátat a Lajtán

Szerdán hajnalban a vízügyes szakemberek megnyitották a Lajta-szükségtározó-rendszert Mosonmagyaróvár és a környező települések védelmében - olvasható a Vízügy Magyarország YouTube-oldalon.

A gátat megbontották, hogy irányított módon, biztonságosan, és megfelelő időzítéssel vizet tudjanak kivezetni a kijelölt területekre.

"A vízügyi beavatkozás jó döntésnek bizonyult, Mosonmagyaróvár fölött már napközben éreztette hatását a levonuló víztömeg csökkentésében" - írták.

Kedden a helyszínen ellenőrizte Orbán Viktor a Lajta-menti árvízvédelmi munkálatokat, ahol Nagy István országgyűlési képviselővel együtt meghallgatta a vízügyi szakemberek és a katasztrófavédők jelentését a Mosonmagyaróvár és térsége megvédéséért tett erőfeszítésekről. A miniszterelnök elmondta, hol a legnehezebb a védekezés, és a rendőrség is fontos bejelentést tett az árvízzel kapcsolatban.

Azóta már tudni lehet, hogy a tározó megnyitása sikeres volt, Mosonmagyaróvár fölött már érezteti hatását a levonuló víztömeg csökkenésében.

Folyamatosan nő az árhullám Budapesten, ezért a BKK lépésről lépésre vezeti be a biztonságos utazáshoz szükséges forgalomkorlátozásokat. Akár már ma tetőzhet az árvíz több településen, így Neszmélyen is. A helyiek a legrosszabbra is felkészültek, sokan családnak valószínűleg el kell hagynia az otthonát. Van, aki az értékeit már el is vitte a házából. A településen ott járt Orbán Viktor miniszterelnök is.