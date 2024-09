Részegen ütötte-verte lakótársát egy dél-baranyai férfi

Egy dél-baranyai faluban élt egy férfi és annak ismerőse a családjával. A ház a férfié volt, aminek a külön lakrészébe befogadta ismerősét.

2023 decemberében egyik reggel a férfi középkorú ismerőse részegen megjelent barátja lakása előtt, majd kérdés nélkül bement hozzá.

Az egyik szobában minden előzmény nélkül mellbe ütötte a férfit, aki az ütés erejétől az asztal alá esett. Az ismerős ezután tovább bántalmazta a férfit, szidta, majd ököllel vesén ütötte, amitől ismét a földre rogyott.

A földön fekvő férfit ezután kétszer jobb és bal halántékon rúgta, aztán kiment a lakásból és lefeküdt aludni.

A férfi a támadás után elment a házi orvosához, aki látva a betege állapotát, azonnal mentő hívott hozzá. A mentősök a férfi végül kórházba szállították.

A verés miatt a férfinek számos sérülése lett és a jobb halánték keményburok alatt bevérzése lett, ami 8 napon túl gyógyul.

A keményburok alatti bevérzés miatt akár életveszélyes állapotba is kerülhetett volna.

Az ügyészség a támadót életveszélyt okozó testi sértéssel vádolja, amiért akár 8 évre is börtönbe kerülhet.

A kép illusztráció.

Fotó: Pixabay

