Lázár János szerint a tulajdonszerzéssel rendeződhet a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt (GySEV) helyzete. Mint írja, a cégnek jelenleg három tulajdonosa van: az osztrák és a magyar állam, illetve az ugyancsak osztrák Strabag. Ez utóbbinak a tulajdonrészét szerezheti most meg a magyar állam, miután az osztrák versenyhatóság is engedélyt adott az ügylethez.

A magyar állam tulajdonrésze ezzel kétharmados lesz a vasúti cégben, az osztrák állam kisebbségi tulajdonosként való részvételére továbbra is számít a magyar kormány. Aminek egyébként most is többségi tulajdonrésze van, ám Lázár János szerint a magyar érdekérvényesítést nehezítette, hogy az osztrákoknak vétójoga volt.