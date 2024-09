Lopás miatt kikérte a legfőbb ügyész Magyar Péter mentelmi jogát

A lopás bűncselekménye miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként Polt Péter legfőbb ügyész indítványt tett az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Mint arról az Origo töbször is eszámolt, több tanúvallomás is született már a rendőrségi nyomozás során, amely Magyar Péter diszkóbotránya ügyében indult. Információink szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság mások mellett kihallgatta azt a személyt is, akit a Tisza Párt alelnöke megtámadott az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen június 21-én éjszaka. A baloldali politikus a diszkóban erősen ittasan randalírozott.

A Legfőbb Ügyészség közleménye szerint a rendelkezésre álló adatok szerint Magyar Péter 2024. június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, ahol mások mellett a sértett is mobiltelefonjával videóra vette őt. Miután Magyar Péter és egyik társa észrevette, hogy a férfi felvételeket készít, szóváltásba keveredtek vele. A vita során Magyar Péter hirtelen mozdulattal kivette a sértett kezéből a telefont és azt zsebre tette. A telefont a sértett többszöri kérésére sem adta vissza, letagadta, hogy az nála lenne. Miután a szórakozóhelyet elhagyta, a Duna felé indult, őt többen, köztük a sértett, követték. A képviselő lesétált közvetlenül a vízpartra és a telefont szándékosan a Dunába ejtette - tették hozzá. Magyar tette esetében felmerül a lopás bűncselekménye Ez a magatartás a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának a megvalósítására alkalmas. A 100.000 forintot meghaladó értékű telefon – rendőri intézkedés után – működőképesen került vissza a sértetthez - olvasható a nyilatkozatban. A felmerült bizonyítékok alapján a legfőbb ügyész az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A büntetőeljárás európai parlamenti képviselővel szembeni lefolytatására – így a tényállás részleteinek további tisztázására – a mentelmi jogának felfüggesztését követően nyílik lehetőség. Mint arról az Origo korábban beszámolt, több tanúvallomás is született már a rendőrségi nyomozás során, amely Magyar Péter diszkóbotránya ügyében indult. Információink szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság mások mellett kihallgatta azt a személyt is, akit a Tisza Párt alelnöke megtámadott az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen június 21-én éjszaka. A baloldali politikus a diszkóban erősen ittasan randalírozott. A Ripost úgy tudja, a politikus több vendégbe is belekötött, nőket zaklatott, többeknek, a szemtanúk szerint, „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett. A helyszínen bulizó több hölgy férfipartnere kérte számon Magyar Péteren a szexualitással kapcsolatos agresszív „beszólásait”. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar az egyik jelenlévő kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.

Mit keres egy politikus a tinédzserdiszkóban? A Magyar Nemzet információi szerint a sértett férfi a rendőrségi tanúvallomásában azt mondta, azért kezdte videózni Magyart, mert felháborította, hogy „mit keres egy tinédzserdiszkóban egy politikus”. Úgy tudják, többször is említette a vallomásában, hogy az erősen ittas politikus fiatalkorú lányokkal táncolt, ami őt zavarta. Dulakodás, pofon és elvett telefon Az Ötkertben azok után szabadultak el az indulatok, hogy Magyar Péter odalépett a telefonjával felvételt készítő férfihoz, egyszerűen kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette és elsétált. A sértett fél utánaeredt, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne. A szóváltás közben a tanú állítása szerint a politikus kétszer tenyérrel arcon ütötte. Kártalanítást ajánlott a sértettnek a Tisza Párt alelnöke? A rendőrség kihallgatta a buliban részt vevő két 19 éves tanulót is, valamint a biztonsági személyzet két tagját. A diákok megerősítették, hogy amint Magyar odalépett a videózó férfihoz, láthatóan feszült volt a hangulat köztük, majd azt is hallották, hogy a sértett többször kérte, követelte vissza a telefonját. Miután a biztonsági őrök kivezették Magyart a diszkóból, a két diák is távozott, és az utcán látták, amint a politikus – néhány fiatal társaságában – elindult a rakpart felé, nyomában a férfival, akinek elvette a telefonját. A vallomásuk szerint mindketten látták, hogy Magyar egy telefont dobott a Dunába, egyikük megjegyezte, hogy a politikus óvatosan, „sunyiban” dobta a vízbe, hogy ne látszódjon. Arról is beszámoltak, hogy Magyar és egyik társa – Radnai Márk színész, a Tisza Párt rendezvényeinek főszervezője – többször mondták a sértett férfinak, adjon egy elérhetőséget és kártalanítani fogják.

Itt fontos megjegyezni, hogy amint arról korábban a Ripost is beszámolt, a telefont később a vízi rendészet munkatársai megtalálták a Duna medrében. A Magyar Nemzet információi szerint a helyszínt a közterületi kamerák felvételei alapján azonosították, a készülékről pedig sikerült lementeni a tárolt videófelvételeket, amelyeket a hatóságok felhasználnak a nyomozás során. Visszatérve a tanúvallomásokra, a biztonsági őrök azért avatkoztak közbe, mert az egyik kollégájuk rádión jelezte, hogy verekedés alakult ki a pultnál. Beszámolójuk szerint felszólították a két társaságot, hogy hagyják el a szórakozóhelyet, de Magyar az újabb felszólításra sem volt hajlandó távozni, kijelentette, hogy nem megy sehová. Ezután kivezették a diszkóból, miközben a konfliktus másik szereplője önként távozott. Lopást és rablást is elkövethetett Magyar Mindezek erősítik az eddig nyilvánosságra került információkat, amelyek alapján garázdaság és rongálás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség, majd az ügy átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF), mivel a Tisza Párt alelnökének EP-képviselőként mentelmi joga van. Arról az Origo is beszámolt, hogy Magyar Péter, a dúsgazdag baloldali politikus példátlanul botrányosan viselkedett egy belvárosi luxus-szórakozóhelyen. A magyar közéletben soha nem látott módon, politikusként részegen egy civilt ütött meg, majd elvette a telefonját. Mindezek mellett Magyar dulakodott, vonaglott a táncparketten, és fiatal lányokat zaklatott, egy sikoltozó fiatal lány lábai között csúszott-mászott.

