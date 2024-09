Magyar katonák 180 gyermeket mentettek ki Kabulból, hőstettükről most akciófilm készül

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint a fikciós elemekkel átszőtt akciófilm a hősiesen helytálló magyar katonák személyes visszaemlékezései alapján dolgozza fel

a 2021-es Sámán Pajzs nevű katonai műveletet, amikor a Magyar Honvédség a NATO-erők kivonulása közepette menekített ki 540 embert, köztük 180 gyermeket Afganisztánból.

Az egyelőre Kabuli művelet munkacímen futó mozifilm történetének középpontjában egy magyar orvosnő áll, a magyar katonák önfeláldozó küzdelme pedig vele együtt több ezer civil menekülésével fonódik össze, akik kiutat keresnek a háború sújtotta városból. A portál szerint

a hazai filmgyártás történetében eddig még soha nem készült ilyen volumenű katonai tematikájú filmdráma. A 47 napos forgatás augusztus elején kezdődött meg Dyga Zsombor vezényletével, akit a legtöbben a nagy sikerű Aranyélet egyik legfontosabb alkotójaként ismerhetnek,

de ő rendezte a szintén jó kritikai elismerésnek örvendő Egynyári kaland több epizódját, és a kisebb kultusznak örvendő, a 2000-s évek panelrengetegében játszódó Tesót is.

A hős magyar katonáinkat mutatja be ez a film

A Magyar Honvédség és a szolgálatot teljesítő magyar katonák elhivatottságát és hősiességét emelte ki Lajos Tamás (Blokád, Semmelweis) producer is, akik még ilyen extrém körülmények között is bátorságot gyakorolnak. – Ez a film tisztelgés a hazánkat szolgáló hősök előtt – mondta. A kabuli reptéren tapasztalt áldatan állapotok akkor kezdődtek, amikor az amerikai, illetve a NATO-haderők távozásával párhuzamosan tálib harcosok rohamtempóban vették be az afgán tartományokat, és házról házra járva vadászták le a nyugatiakkal kollaboráló afgánokat, ami több tízezres tömegeket késztetett menekülésre. A kabuli reptérről készült képek és felvételek bejárták az egész világsajtót.

A film fináléjában, a káoszba süllyedő repülőtéren már nincs se törvény, se rend, csak a magyar katonák kitartása, hősiessége és embersége számít.

Az igaz történetről az alább tudósítást adta akkor az M1 aktuális csatorna.

