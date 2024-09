Megszólalt Magyar Péter áldozata: többször megütötte őt, egy lány szoknyája alá pedig be akart nézni

Mint megírtuk, jó ideje attól hangos a magyar sajtó, hogy Magyar Péter különböző luxus-szórakozóhelyeken akar barátnőt keresni magának, sok esetben erőszakos módon. Egész nyáron buliról bulira járt, valóságos bulibáróként viselkedett, ugyanis miután elérte, hogy európai parlamenti képviselő lett belőle, megfordult egy tinidiszkóban, ahol megütött egy férfit, és akinek ellopta a telefonját, majd a Dunába dobta. Mindezt azért csinálhatta, mert nem tetszett neki, hogy a férfi videóra vette, ahogyan ő kiskorú lányokat zaklat. Végül a biztonsági őrök dobták ki Magyart a helyről. Közben kiderült, hogy brüsszeli mentelmi joga mögé bújt, így nem lehet kihallgatni a Dunába dobott telefon miatt.

Vallott az áldozat

Azt is megírtuk, hogy Magyar Péter beperelte egy cikk miatt a Mandinert. A megütött férfi most a Magyar Nemzetnek megerősítette, hogy állítása szerint Magyar Péter elvette a telefonját, a Dunába dobta, és meg is ütötte.

A sajtóper tárgyalásán Magyar Péter több alkalommal is megjegyzéseket tett, emiatt a bíró kénytelen volt többször is rendre utasítani őt. A politikus áldozata, a neve elhallgatását kérő férfi azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy

Magyar Péter táncolás közben nemcsak leguggolt fiatal lányok előtt, hanem szerinte be is akart nézni az egyik lány szoknyája alá.

Radnai és Magyar a luxus-szórakozóhelyen

Fotó: TV2 képernyőfotó

Többször megütötte a férfit

Miután pedig felvételeket készített, a politikus elvette tőle a telefonját. Ezt követően – elmondása alapján – Magyaron kívül pártjának alelnöke, Radnai Márk is inzultálta őt, folyamatosan videózta annak ellenére, hogy nem közszereplő.

Magyar Péter pedig az összeszólalkozás közben meg is ütötte.

Nem is egyszer, hanem többször is. Végül pedig a láthatóan alkoholos befolyás alatt lévő politikus bedobta a telefont a Dunába. A témáról bővebben is beszámolnak a Hírtv Célpont című műsorában pénteken 17 óra 50 perctől.

