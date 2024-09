Hiába támadta Magyar Péter az árvízi védekezést, a magyarok elégedettek

A Real–PR 93. azt követően volt kíváncsi a magyarok véleményére, hogy az árvíz szintje tetőzni kezdett, így már lehetett látni a védekezés minőségét és eredményességét.

Baján tartott árvízvédelmi ellenőrzést Orbán Viktor

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Abból pedig kiderült, hogy

a teljes lakosság 85 százaléka teljes mértekben vagy inkább elégedett a hazai árvízi védekezéssel. A válaszadók mindössze 11 százaléka volt az árhullám levonulását követő napokban teljes mértékben vagy inkább elégedetlen

- számolt be a kutatási eredményekről a lap.

Hozzátették, hogy hazánkban párthovatartozástól függetlenül is egyetértés van az árvízvédelem sikerességével kapcsolatban:

a kormánypártok támogatóinak 98 százaléka,

a DK–MSZP–Párbeszéd és a Tisza Párt szavazóinak is több mint háromnegyede, 77-77 százaléka elégedett a védekezéssel.

a Mi Hazánk Mozgalom szavazóinak több mint négyötöde, 82 százaléka volt elégedett.

Érdekesség, hogy

hiába támadta a védekezést a botránypolitikus, a pártjára szavazók mindössze ötöde lett elégedetlen a szervezettség minőségével (19 százalék)

A baloldali összefogás szavazói, valamint a Mi Hazánk körében is csupán a megkérdezettek 15-15 százaléka viszonyult negatívan a hazai védekezés színvonalához.

A lap megjegyezte, hogy az is fontos visszajelzés a magyar árvízvédelemről, hogy a katasztrófavédelemben érintett Budapest lakói is elégedettek. Tíz fővárosiból kilencnek (87 százalék) jó véleménye van Magyarország védekezéséről. Az összképet a vidékiek is pozitívan látják, itt 84 százaléknyian elégedettek.

Mint ahogyan arról az Origo beszámolt, a Nézőpont Intézetnek a magyarországi árvízi védekezés során készült közvélemény-kutatása alapján a Fidesz-KNDP (47 százalék), a DK-MSZP-P (8 százalék) és a Mi Hazánk (6 százalék) is erősödött, míg Magyar Péter pártja némiképp gyengült (33 százalék). Erdélyi Rezső Krisztián a lapunknak adott interjújában elmondta, hogy Magyar Péter eltaktikázta magát, amikor egy ilyen helyzetet a politikai pecsenyéjének a sütögetésére használt ki.

Azt gondolhatta most Magyar Péter, hogy ezek után az árvízi védekezésben is be fog jönni az, hogyha ő mindenki mást felelősnek próbál beállítani saját magán kívül. Ez egy hibás taktikai lépés volt. Bár jó érzékkel megtalálta, hogy az árvíz egy fontos téma, de egyszerűen rettentően rosszul kommunikált benne

- mondta az elemző.