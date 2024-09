Magyar Péter árvízi bohóckodásától és botrányaitól volt hangos a hét

Lopás miatt kikérte a legfőbb ügyész Magyar Péter mentelmi jogát

A hét másik legfőbb híre az volt, hogy lopás bűncselekménye miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként Polt Péter legfőbb ügyész indítványt tett az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Mint arról az Origo többször is beszámolt, több tanúvallomás is született már a rendőrségi nyomozás során, amely Magyar Péter diszkóbotránya ügyében indult. Információink szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság mások mellett kihallgatta azt a személyt is, akit a Tisza Párt alelnöke megtámadott az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen június 21-én éjszaka. A baloldali politikus a diszkóban erősen ittasan randalírozott.

Magyar Péter a héten a közmédiában is járt, ahol hazudott, majd összevissza beszélt, és botrányosan viselkedett. Eddig is bemehetett volna a köztelevízióba, ugyanis többször is hívták, de korábban megfutamodott a szereplés elől, most mégis tüntetést próbál szervezni. Az M1-en még valamennyire követhető volt az interjú, de már ott is feltűnő volt, különösen a női műsorvezetővel szembeni agresszív fellépése, nem hagyta végigmondani a riporter kérdéseit, rendszeresen a szavába vágott és teljesen más témákról kezdett beszélni. A Kossuth rádióban Magyar Péter már a kérdéseket se várta meg, gyakorlatilag egyszerre beszélt a műsorvezetővel. A baloldali politikus összevissza beszélt, hazudott arról is, hogy nem hívták be korábban, és egyetlen kérdésre sem válaszolt érdemben.