Magyar Péter arról beszél, hogy rengeteg rokona bíró és azzal dicsekszik, hogy meg fogja nyerni az összes perét - videó

A diszkópolitikus két dologgal dicsekedett: egyrészt, hogy milyen sok bíró volt és van a családjában. Ismert, nagyapja a Kádár-diktatúra egyik legismertebb, a rendszert gátlástalanul kiszolgáló bírója volt, rendszeres szereplője a Jogi esetek című tévéműsornak is. A nagyapa, dr. Erőss Pál múltját Mező Gábor történész tárta fel egyébként. Magyar Péter anyja pedig, Erőss Mónika az Országos Bírói Hivatal elnökhelyettese volt, egészen 2024 januárjáig. Ő döntött sok bíró fizetéséről is. De más bírórokonaival is dicsekszik Magyar Péter a videóban.

De arról is beszél, hogy az összes sajtóperét meg fogja nyerni és a - nem tudni, mire gondolt - feljelentéseket. Nem kell nagy fantázia a két dicsekvés összekapcsolásához. Vajon miért biztos abban a diszkópolitikus, hogy minden egyes pert meg fog nyerni?