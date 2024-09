Magyar Péter botrányai: lányok zaklatása, telefon elrablása, zűrös pénzügyek

Magyar Péter diszkóbotrányáról felvételek kerültek elő, megszólalt a szemtanú. Miért fontos, hogy a férfi kiállt a nyilvánosság elé?

Mindenkinek az az érdeke – ideértve Magyar Pétert is –, hogy az ügy részleteit feltárja, és érdemben ki tudja vizsgálni az illetékes hatóság. Június 21-én a Tisza Párt azóta elnökké választott első embere egy hétköznapi állampolgár számára megengedhetetlenül, de különösen egy megválasztott EP-képviselőhöz mérten elfogadhatatlanul, botrányos módon viselkedett. A sajtóinformációk, valamint a szemtanúk beszámolója szerint

obszcén, trágár és a szórakozóhelyen vele érintkező lányokat megszégyenítő módon lépett fel.

Radnai Márk és Magyar Péter együtt buliztak

Fotó: Képernyőfotó

Ezt a nyilvánosságra hozott videófelvételek eddig is bemutatták. Nemrég azonban megszólalt az a férfi is, akinek a telefonját Magyar Péter eltulajdonította, majd ezután a Dunába dobhatta. Innentől kezdve az ügynek még komolyabb politikai és büntetőjogi következményei lehetnek.

Segítheti-e a nyomozást az, amit a férfi elmondott, és egy zaklatott nő, Laura is, akit Magyar szexre akart kényszeríteni?

A közvélemény számára az ő színre lépésük fontos: a diszkóbotrány előtt is voltak már Magyar Péter erkölcsi és morális tisztakezűségét megkérdőjelező ügyek napirenden – ideértve azt, hogy politikai haszonszerzésből képes volt a saját szeretteit elárulni – de ez az eseménysorozat most súlyosabban érintheti őt és a támogatói körét is. Egymástól függetlenül két forrás is megerősíti azt, hogy

Magyar viselkedésproblémai nem egyszeri esetek voltak.

A nő nem merte vállalni az arcát. Magyar Péter vele is erőszakoskodott

Fotó: Tények

Putnokon a templomból távozó híveket provokálta, most pedig a tettlegességtől sem riadt vissza.

Érdekes kérdés az, hogy mindezt már a mentelmi jog adta relatív biztonságérzet miatt engedhette meg magának, vagy egy zsigeri reakció része volt a férfi megütése és a telefonjának ellopása is?

Egy biztos: a baloldali ellenzéki politikusokra jellemző botránypolitizálás Magyar Pétert is utolérte.

Mi látható a felvételeken? Azok alapján hogyan ítélhető meg Magyar Péter viselkedése?

A lényegen nem változtatnak az új részletek, legalábbis az ügy megítélése szempontjából. Egy nemrég megjelent közvélemény-kutatás szerint az ellenzéki szavazók sem tartják elfogadhatónak ezt a fajta viselkedést. Egy politikus egyik fő erénye a feddhetetlensége kellene, hogy legyen: Magyar Péterék ehhez képest már kapcsolatba léphettek a Bajnai Gordon-féle DatAdat egyik cégével; a saját szervezete pénzügyeit egy olyan emberre bízta, akit korábban számtalan ügyfél megkárosítása miatt fegyházbüntetésre ítéltek; de azt is tudni lehet, hogy a Tisza Párt alapítói között ügynök és tisztességtelen módon meggazdagodott emberek is állnak; miközben Magyar Péter jobbkeze, Radnai Márk egy hasonlóan agresszív, testi sértéssel fenyegetőző pedigrével lett a párt alelnöke nemrég.