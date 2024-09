Magyar Péterről ismételten botrányos dolgok derültek ki

Elindult az új tanév

Másfél millió diák kezdte meg a tanévet a köznevelésben és a szakképzésben hétfőn, a tanulók és tanárok számára is több változás várható. A köznevelési államtitkár korábban elmondta: a mobiltelefonok iskolai használatának korlátozásától azt várják, hogy ösztönzőleg hat majd a tanulási eredményre és a diákok egymás közötti kapcsolatainak kialakítására. Maruzsa Zoltán arról is beszélt, hogy a tanárok számára teljesítményértékelési rendszert vezetnek be, ennek eredménye befolyással lesz a bérezésre is.

A felmérések szerint a többség egyetért az okostelefon-használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta: az osztályteremben, tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Az államtitkár kiemelte, hogy a mobileszközök iskolai időben történő korlátozásával nagyban megelőzhetők az iskolai online zaklatások is.

Tüntetést szerveztek hétfőn este 6 órára a Belügyminisztérium elé a Madách Imre Gimnázium diákjai a Tanítanék mozgalom segítségével az igazgató leváltása miatt. A baloldali esemény szinte senkit sem érdekelt a fővárosban.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Ismét meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szeptember 6-án lépett hatályba és március 7-ig lesz érvényben. A kormány először 2016. március 9-én rendelte el a migrációs válsághelyzetet, amit azóta folyamatosan félévente meghosszabbít. Emellett az országban 2022 májusa óta háborús veszélyhelyzet is érvényben van, egy február közepén előterjesztett törvényjavaslat ennek az újabb meghosszabbítására is javaslatot tett.