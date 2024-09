Magyar Péter a brüsszeli bevándorláspárti, nem létező határvédelmet akarja Magyarországon

Magyar Péter gyakorlatilag beismerte, hogy megszüntetné a hazai határvédelmet.

Illegális bevándorlók százezreivel árasztaná el Európát Magyar Péter javaslata (illusztráció)

Fotó: AFP

A baloldali politikus szerdán azt közölte,

fontosnak tartjuk azt is, hogy a magyar Országgyűlés, hasonlóan más tagállamokhoz, a határok védelmét az európai uniós joggal összhangban lévő jogszabályokkal oldja meg.

Mindez magyarul azt jelenti, hogy a baloldali politikus hatalomra kerülése esetén a többi baloldali párthoz hasonlóan Brüsszel kezében adná a magyar határok védelmét. Ha pedig ez megvalósulna, akkor korlátlanul özönlenének be a migránsok Magyarországra. Pontosak azok az illegális bevándorlók, akik közül az egyik pár héttel ezelőtt három embert gyilkolt meg a németországi Solingenben.

Az alábbi ábrán az látható, hogy hány illegális bevándorló érkezett Európába az elmúlt években. A 2024-es adat csak a januári-júliusi időszakot tartalmazza.

"Magyar Péter azt írta, hogy a brüsszeli szabályok a bevándorlókkal szemben megvédenek bennünket. És azt is írta, hogy más országok betartják ezeket a brüsszeli szabályokat, és ezért biztonságosak. Megártott a sok diszkózás, Peti? Vagy sokat beszélgettél Brüsszelben Manfred Weberrel?" - fogalmazott videóüzenetében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Felhívta a figyelmet arra: a brüsszeli szabályok tíz éve csak és kizárólag azt segítik, hogy a bevándorlók bejöhessenek Európába, "ezt mindenki tudja".

Magyar Péter ezt az elhibázott politikát venné át

Most pedig térjünk vissza a solingeni terrortámadáshoz, mivel az ott történtek világosan mutatják, hogy miért teljesen elhibázott a brüsszeli „határvédelmi” politika. Mára egyértelműen kiderültek, milyen óriási hibákat követtek el a német hatóságok az augusztus 23-i solingeni terrortámadás előtt. A Die Welt azt írta, hogy a támadót, Issa Al H-t Bulgáriába kellett volna visszatoloncolni, de mégsem tették. A lap azt is írja, hogy a solingeni késes támadóról Josefine Paul, Észak-Rajna-Vesztfália menekültügyi minisztere azt mondta, hogy a helyi hatóságok mulasztásai és a repülőjáratok hiánya akadályozta meg az időben történő kitoloncolását. A terrortámadás elkövetője egy 26 éves szíriai férfi, aki 2022-ben érkezett Németországba, ahol menedékjogot kért. A portál is emlékeztet, hogy a kitoloncolás nem történt meg, mert a férfit nem találták meg a paderborni központi befogadóközpontban a tervezett napon, 2023 júniusában. A gyanúsított azonban nem sokkal előtte és nem sokkal utána is megjelent ott, vagyis nem bujkált.