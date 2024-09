Így szórta Magyar Péter a közpénzt a haveroknak

A tulajdonos Ádám Lajos közvetlenül vagy közvetve összesen 19 gazdasági társaságban érdekelt, ezek közül a Vialto Consulting Kft. már a 2010-es kormányváltás előtt az Oktatási Hivatalnak dolgozott, többek között a felsőoktatási felvételi eljárások akkreditációjában.

Magyar Péterék szerződtek a PLANB Magyarország Kft.-vel is, amelynek társadalmi kapcsolati igazgatója volt Palatinus-Woth Márton. A tanácsadó céggel 2020 novemberében 14,8 millió forintos megbízást kötött a Diákhitel Központ. Ebben az esetben is éppen csak 15 millió forint alatt maradt az összeg, ami nem éri el azt az értékhatárt, aminek kifizetéséhez közbeszerzési eljárás szükséges. Palatinus-Woth Márton neve is felbukkan Magyar ügyletei körül. A Tisza Párt vezetője ugyanis tavaly tulajdonosa lett az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt.-nek. Ez pedig azért fontos, mert ennek a cégnek részvényese volt mások mellett Palatinus-Woth is.