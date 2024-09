Sajátos módon juttatott Magyar Péter még a Diákhitel Központ vezetőjeként tízmilliókat egyik fontos, mostani emberének

A lap emlékeztetett, hogy körülbelül egy hete Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő közzétett a közösségi oldalán egy bejegyzést, melyben azt állította, hogy Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként "felesleges, ráadásul túlárazott szerződéseket" írt alá. Majd utalt arra is, hogy az egyik ilyen megállapodás teljesítője ma Magyar pártjának dolgozik, melyet a baloldali figura visszautasított - méghozzá megszámlálhatatlan alkalommal átírt Facebook-kommentben.

Azonban a Magyar Nemzet ma arról írt, hogy 2021. december elsején a Központ szerződést kötött egy bizonyos Troia Media Kft.-vel, amely azt vállalta, hogy

nettó 13,34 millió forintért kiszámolja, hogy a diákoknak nyújtott hitelezésnek milyen valószínűsíthető hatása volt a nemzetgazdaságra.

Emellett meg kellett becsülje azt is, hogy az elkövetkező három–öt évben milyen gazdasági hatás kapcsolódhat a diákhitelekhez.

A lap szerint ezt a "teljességgel képtelennek tűnő" megbízást gyorsan kellett elvégezni, a szerződés szerint december 23-e előtt meg kellett tartani az úgynevezett vezetői prezentációt. Úgy látják, Magyar Péter akkor már úgy akart karácsonyozni, hogy tisztában van azzal, milyen hatással van a nemzetgazdaságra az általa vezetett cég tevékenysége.

A hozzájuk eljutott újabb szerződés szerint

egy évvel az előző eset előtt kötött szerződést a Diákhitel Központ a Think & Tank Management Kft.-vel.

Az a megbízás 14,7 millió forintról szólt, és szintén igen sürgős lehetett, a munkát ugyanis 2020. december 14. és 31. között kellett elvégezni - tette hozzá a lap.

Kiemelték, hogy a két szerződés körülményeiben több közös pontot is észrevettek. Egyrészt mind a kettő éppen csak nem éri el a 15 millió forintot, másrészt mindkettőt az adott év utolsó napjaiban kötötték. Hadházy Ákos ezzel kapcsolatban úgy vélekedett: az összegeket úgy határozták meg, hogy ne kelljen közbeszerzést kiírni, az időpontok pedig szerinte arra utalnak, hogy a Magyar Péter vezette állami cég ki akarta szórni az év közben megmaradt pénzt.

Valamint arról is beszámolt a lap, hogy

a Diákhitel Központtal szerződő mindkét vállalkozás, azaz a Troia Media Kft. és a Think & Tank Management Kft. is Trentin Balázs Lajoshoz köthető.

Trentinről azt lehet tudni, hogy jelenleg is Magyarnak dolgozik, a Magyar Nemzet információja szerint augusztus 17-én vendégként volt jelen egy olyan találkozón, melyet öt Pest vármegyei választókerület városi koordinátorainak szerveztek meg Dunaharasztira. Közölték, hogy azon információjukat, hogy Trentin részt vesz Magyar Péter pártjának munkájában, arra egyrészt már utalt Hadházy Ákos is, másrészt Trentin közösségi médiás szereplése is erre utal.