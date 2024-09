Nyár óta nem vesz részt Magyar Péter EP-ülésen, pedig korábban azt ígérte, hogy bejár majd dolgozni - videó

Magyar Péter újabb ígérete vált illúzióvá. A parlamenti és önkormányzati választásokat megelőzően ugyanis azt ígérte, hogy a pártja képviselői be fognak járni a munkahelyükre, azaz az Európai Parlamentbe. Ehhez képest ő sokszor messziről elkerüli, volt hogy a Keleti pályaudvarnál sörözött. Persze, Magyar Péter korábban azt is ígérte, nem veszi fel az EP-mandátumát, mégis felvette. Sőt, emellett azt is ígérte, hogy megszünteti majd a mentelmi jogot, míg most a diszkóbotránya miatt nem hajlandó lemondani arról.

Magyar Péter több hónapon keresztül azt állította, hogy nem kell neki a többmilliós európai parlamenti állás, a választást követően azonban bejelentette, mégis beül az unió döntéshozó testületébe. Magyar Péter gyorsan megszegte az egyik leghangzatosabb kampányígéretét is. Nem jelent meg az EP Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO) ülésén, holott nemcsak tagja, hanem alelnöke is a testületnek. Holott azt mondta korábban, hogy fognak dolgozni, bejárnak az EP-képviselőik munkahelyükre. Nyár óta viszont nem jár be Magyar Péter. Magyar Péter az első munkanapján távol maradt a brüsszeli munkától "Mi mindig értetek fogunk dolgozni a nap 24 órájában és a hét 7 napján. […] Nem mindegy, hogy az ember a nap 24 óráját munkával tölti, vagy egyébként teniszezik kint Brüsszelben, vagy egyébként klubokba meg bárokba jár. Erre is tudok példát mondani. Én nem így fogom múlatni az időt" – mondta Magyar Péter, amikor bejelentette, hogy korábbi állításával szemben felveszi az uniós képviselői mandátumot. Az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) szerdán tartott első rendes ülésén a Magyar Péter széke látványosan üresen maradt a pulpituson, holott ő a testület 4. alelnöke. Magyar Péter szembetűnő távolmaradása visszanézhető az Európai Parlament honlapján. Magyar Péter már az EP-listavezetők köztelevízióban rendezett vitáján is azt állította, hogy a A Tisza Párt képviselői bizonyosan be fognak járni a munkahelyükre, és önöket fogják képviselni. Mindezt az alábbi videóban láthatják és hallhatják: Egyébként Magyar egyik munkanapján a Keleti pályaudvar mellett, sörözéssel ütötte el az időt. Magyar Péter a Keleti pályaudvartól nem messze, egy sörözőben A baloldali politikus azt is megígérte, hogy megválasztása esetén eltörli a mentelmi jogot, azonban amióta mandátuma van, nem hajlandó lemondani róla. Az elemző Nagy Ervin ezzel kapcsolatban az Origónak megjegyezte: világos, hogy Magyar Péter fél a diszkóbotrány miatti nyomozástól.

