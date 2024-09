Magyar Péter elismerte korábbi hazugságát - videó

Egyszerre adott igazat volt barátnőjének és cáfolta saját korábbi nyilatkozatát Magyar Péter azzal kapcsolatban, miként zajlottak a tárgyalásaik a különböző pártformációkkal, amikor jelölő szervezetet kerestek a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választási induláshoz. Az ügyről Vogel Evelin szerdán az Indexen megjelent interjúban mondott el érdekes részleteket. Felidézte, hogy több tárgyalásuk is kútba esett, amiről Magyar Péter azt gondolta, hogy mindenkit megfenyegettek a hatalom részéről, ezért is utasították el az együttműködést azzal a több mint tíz párttal, amelyet megkerestek.

A Tisza maradt. Ezt dobta a gép

– mondta az exbarátnő arról, hogy végül miért a Tisztelet és Szabadság Pártra esett a választásuk.

Ezek után szerdán este Magyar Péter az ATV stúdiójában a műsorvezető kérdésére erről is beszélt, méghozzá úgy fogalmazott:

Tizenöt pártot megkerestünk és – ezt helyesen mondta el Vogel Evelin – tizennégyet megfenyegetett a hatalom, hogy ne vehessük át vagy ne csatlakozhassunk hozzájuk.

Magyar Péter tehát szerdán – megerősítve volt barátnője szavait – azt állította, hogy egyedül a Tisza Párt vezetőivel sikerült megállapodniuk, a többi formációval szó sem lehetett választási együttműködésről - írta Magyar Nemzet.

Ez azért is figyelemre méltó kijelentés, mert Magyar öt hónappal korábban, április elején szintén az ATV-ben egészen mást mondott a pártokkal folytatott egyezkedésről. A műsorvezető kérdésére, hogy melyik párt lesz a befutó, a politikus előbb azt felelte, hogy több párt is van, de még nem döntött, majd az újabb kérdésre azt mondta, hogy már megvan a sorrend. – Készülünk B és C verzióval is, vannak pártok, van egy sorrend, és időben be fogom őket jelenteni – fogalmazott áprilisban Magyar Péter.

Két nap elteltével már nyilvánosságra is hozták, hogy a Tisza Párt színeiben indulnak a választásokon. Ez azt jelenti, hogy az idézett ATV-s interjú idején már nem volt kérdés, hogy melyik párttal tudott megegyezni Magyar Péter,

hiszen – mint az szerdán a Tisza Párt elnökének és Vogel Evelinnek az egybehangzó elmondásából kiderült – nem is volt más opció.