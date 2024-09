Újabb hazugsággal bukott le Magyar Péter - videó

Molnár Miklós cáfolta, hogy bárki is felbujtotta volna arra, hogy nyilatkozzon a Hír TV Célpont című műsorának. A Tisza Párt elnöke a legutóbbi Magyarinfón vádolta meg a műsor készítőit, mondandójában pedig most is sok időt szentelt kollegánknak, Futó Boglárkának.

Vágólapra másolva!

Magyar Péter a Hír tv Célpont című műsorának egy korábbi adásáról beszélt a Magyarinfón, és azzal vádolta meg a szerkesztőséget, hogy az említett interjúalany nyilatkozattételre lett felbujtva. Az illető, akiről szó van egy bizonyos Molnár Miklós, aki miután felkereste a sajtót, arcát és nevét vállalva nyilatkozott a Célpontnak. Nem bujtottak fel, ez nevetséges! – ezt mondta a Magyar Nemzetnek Magyar Péter unokatestvérének a volt férje. A Tisza Párt elnökének kijelentését követően a Magyar Nemzet megkereste az egykor családtagot, aki cáfolta, sőt egyenesen nevetségesnek nevezte Magyar állítását. Molnár Miklós azt mondta, nem bujtották fel a nyilatkozatra és megerősítette, hogy a Magyar család nagyon nagy károkat okozott neki. Ezek után úgy tűnik, Magyar Péternek ez az állítása is abba a sorba illeszkedik, miszerint nem lesz politikus, nem ül be az Európai Parlamentbe, megszünteti a mentelmi jogot, és azonnal megbukik a kormány.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!