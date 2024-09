Magyar Péter ismert filmek főszereplőiként mutogatja magát a TikTokon - videók

Magyar Péter „a propagandának” tulajdonítja, mégis megosztja azokat a videókat, ahol híres filmek, például A Nagy Gatsby vagy épp a Titanic főszereplőjének bőrébe bújva látható az alkotások ikonikus jeleneteiben. A politikus korábban is közzétett hasonló tartalmat, akkor a Terminátorként tetszelgett. A videók készítője egy erotikus trolloldal a Facebookon, amelyet ezek szerint lelkesen követ a politikus. Az oldalon számos retusált vagy mesterséges intelligencia által kreált kép található Magyarról, volt feleségéről, Varga Juditról és más közéleti személyiségekről, akik jellemzően hiányos öltözetben pózolnak.

Az egyik Magyar által is megosztott videóban a Terminátor szerepében tetszeleg a baloldali politikus, aki azt fűzte hozzá kommentben: „Itt az újabb cél” – utalva Arnold Schwarzenegger kiváló fizikumára.

Itt A Nagy Gatsbyként látható, de a Titanic sem maradhatott ki.

Nem ez volt az első eset, amikor Magyar nem bírt uralkodni a hiúságán. Már a baloldali sajtónak is feltűnt, hogy Magyar Péter rendszeresen retusált, filterezett képeket tesz ki magáról a közösség médiában. – Ezekkel a trükkökkel inkább csak nők élnek, persze a hiú férfiakat leszámítva – kommentálta a Propeller.hu.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy A Nagy Gatsbyben látott luxuséletmód természetesen nem áll messze Magyar Pétertől, akit a nyár folyamán több VIP- buliban is lekaptak. Az Ötkert nevű szórakozóhelyről fojtófogásban vitték ki a biztonsági őrök egy alkalommal, de a politikus kellemes estét töltött az ukrán alvilág budai diszkójában is. A Sziget Fesztiválon pedig a méregdrága VIP-részlegen mulatott.