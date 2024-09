Magyar Péter Brüsszel kezébe adná a határvédelmet és titkos paktumot köthetett

Bevándorláspárti javaslat

Az is világos lett mindenki előtt, hogy Magyar Péter a brüsszeli bevándorláspárti, nem létező határvédelmet akarja Magyarországon. A baloldali politikus szerdán azt javasolta, hogy a magyar Országgyűlés, hasonlóan más tagállamokhoz, a határok védelmét az európai uniós joggal összhangban lévő jogszabályokkal oldja meg. Tehát Magyar Péter azt szeretné, ha teljes mértékben a brüsszeli határvédelmi szabályozást venné át Magyarország is. Mint ismert, jelenleg a brüsszeli irányelvek alapján az Unió legtöbb országa gond nélkül engedi be az illegális bevándorlók tömegeit. Így került Európába a solingeni terrortámadás elkövetője is, aki három embert szúrt le. A magyar kormány hosszú évek óta vitában áll Brüsszellel, mivel az Orbán-kormány nem kívánja beengedni az illegális bevándorlók százezreit.

Mi lesz Magyar mentelmi jogával?

A kampányidőszakban ígérte meg többször is Magyar Péter, hogy megszünteti a mentelmi jogot. A diszkóbotrány óta azonban kerüli a témát, és nem hajlandó válaszolni a kérdésekre. A Magyar Nemzet most erről közölt egy videót.

Eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme."

– így kampányolt még tavasszal Magyar Péter.

Magyar Péter korábban arra az egyszerű kérdésre sem volt hajlandó válaszolni, hogy igaz-e az az álltás, amit a Magyar Nemzetnek is nyilatkozó férfi mondott, miszerint Magyar az Ötkertben elvette a telefonját.

A rendőrség garázdaság és rongálás gyanúja miatt nyomozást indított, majd az ügy átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre.

A Magyar Nemzet arra lett volna kíváncsi, hogy Magyar Péter továbbra is kitart-e azon állítása mellett, miszerint meg akarja szüntetni a mentelmi jogot. Azonban a politikus nem volt hajlandó válaszolni a feltett kérdésekre.

Mint megírtuk, jó ideje attól hangos a magyar sajtó, hogy Magyar Péter különböző luxus-szórakozóhelyeken akar barátnőt keresni magának, sok esetben erőszakos módon. Egész nyáron buliról bulira járt, valóságos bulibáróként viselkedett, ugyanis miután elérte, hogy európai parlamenti képviselő lett belőle, megfordult egy tinidiszkóban, ahol megütött egy férfit, és akinek ellopta a telefonját, majd a Dunába dobta. Mindezt azért csinálhatta, mert nem tetszett neki, hogy a férfi videóra vette, ahogyan ő kiskorú lányokat zaklat. Végül a biztonsági őrök dobták ki Magyart a helyről. Közben kiderült, hogy brüsszeli mentelmi joga mögé bújt, így nem lehet kihallgatni a Dunába dobott telefon miatt.