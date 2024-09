Hazudott Magyar Péter a közmédiában: eddig is bemehetett volna, többször is hívták

Magyar Péter volt a közmédia vendége csütörtök reggel. Az M1-en még valamennyire követhető volt az interjú, de már ott is feltűnő volt, különösen a női műsorvezetővel szembeni agresszív fellépése, nem hagyta végigmondani a riporter kérdéseit, rendszeresen a szavába vágott és teljesen más témákról kezdett beszélni. A Kossuth rádióban Magyar Péter már a kérdéseket se várta meg, gyakorlatilag egyszerre beszélt a műsorvezetővel. A baloldali politikus összevissza beszélt, hazudott arról is, hogy nem hívták be korábban, és egyetlen kérdésre sem válaszolt érdemben.

A pártelnök szerdán a közösségi oldalán jelentette be, néhány órával azután, hogy híveit a köztévé székháza elé hívta október 5-ére, máris lehetőséget biztosít neki a köztévé és a rádió, hogy beszéljen a Budapesttel kapcsolatos terveiről. Azonban az M1 azonnal reagált a posztra, közleményük szerint nem Magyar Pétert, hanem a Tisza Párt fővárosi képviselőit hívták be, több alkalommal is, de „Magyar Péter ragaszkodott önmagához”. Az is tény, hogy például a 48 óra című vitaműsorba több meghívást is kapott. Vagyis eddig is bemehetett volna, többször is hívták, azonban korábban megfutamodott a szereplés elől, most mégis tüntetést próbál szervezni.

A csatorna képernyőfotóval igazolta állításait, amin látható, valóban Ordas Eszternek szól a meghívás, aki válaszában ajánlja be maga helyett Magyar Pétert.

A Diákhitel-szerződésekkel kapcsolatban nem kívánt érdemben válaszolni, szerinte Hadházy Ákost kell erről kérdezni, és őt kell behívni ebben a témában. „Azt hittem, itt a közmédiában követik a megszólalásaimat... Trentin Balázzsal idén májusban találkoztam először”. Mint ismert, a Magyar Nemzet több szerződést is publikált, amelyek szerint Magyar Péter még a Diákhitel Központ vezetőjeként kötött egy bizonyos Trentin Balázs érdekeltségébe tartozó céggel, aki most a Tisza Pártban tevékenykedik.

Vogel Evelinnel kapcsolatban Magyar Péter továbbra is azt állítja: feljelentést tesz, mert 30 millióval zsarolta meg a volt barátnője. Bizonyítékot most sem mutatott be.