Magyar Péter újabb időpontot kapott a köztévétől, hogy Orbán Balázzsal vitázhasson, de akkor sem akar elmenni

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját és Magyar Pétert is beszélgetésre hívta az M1 48 perc című műsorának csütörtöki adásába, hogy kamerák előtt vitassák meg Magyarország aktuális helyzetét. Ezt a meghívást elutasította Magyar, az árvízhelyzetre hivatkozva. Csakhogy Magyarország árvízvédelmét Orbán Viktor miniszterelnök vezeti és szervezi, az árvízvédelmi operatív törzzsel. Magyar Péternek nincs feladata az árvízvédelemmel.



Kedd este a hirado.hu arról számolt be, hogy

a 48 perc szerkesztősége egy, az árhullám várható levonulását követő új időpontot ajánlott a televíziós vitára.

Az invitálás ezúttal október 3., csütörtök este 20 óra 35-re szólt, az élő beszélgetés témája az előző meghívásnak megfelelően továbbra is Magyarország aktuális helyzete lett volna. Magyar ezt is visszautasította, sőt az alaptalan vádaskodásoktól sem mentes közleményben arra nem tért ki, hogy két héttel az árhullám levonulása után miért ne lehetne elfogadnia az oly sokszor követelt meghívást.