Magyar Péter bejelentette: nem mond le a mentelmi jogáról

Kétségbeesett, zavaros facebook-posztban jelentette be Magyar Péter, hogy nem mond le a mentelmi jogáról. Ahogy többször megírtuk, Magyar Péter egy diszkóban ellopott egy telefont (később egyébként a Dunába dobta). Ezért az ügyészség lopással vádolja.

Magyar Péter az uniós választási kampányban rendszeresen beszélt arról, hogy nem kell neki mentelmi jog, egyenesen harcolni fog a mentelmi jog intézménye ellen - sőt, eleve be sem fog ülni az Európai Parlamentbe. Természetesen a diszkópolitikus ezzel kapcsolatban is hazudott. Beült az EP-be és most a mentelmi joga mögé bújik. Egy átlagember egy drága telefon ellopásáért nyilvánvalóan a bíróság előtt felelne ezért, Magyar Péter viszont megúszhatja.

Ideges, érezhetően kétségbeesett írásszerűséget jelentetett meg a facebookon. Mivel pontosan tudja, hogy Magyarország - szuverenitási okokból - nem tervezi, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozzon (ahogy mondjuk a svédek vagy a dánok sem), ezért arról írt, hogy ő majd csak a (nem létező) csatlakozás után mondana le a mentelmi jogáról. Vagyis, nem hajlandó lemondani a mentelmi jogáról, ehelyett egy zagyva magyarázkodással próbál kibújni a felelősség alól.