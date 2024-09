Magyar Péter nagyot bukott az árvízi hisztériájával

- Az ellenzék egy másik történet ebből a szempontból. Jól látszik, hogyha megnézzük visszamenőlegesen a kutatásokat, hogy Magyar Péter alapvetően az ellenzék többi pártjából tudott építkezni. Most, hogyha Magyar Péter támogatottsága visszaesik, akkor valahol logikus módon egyébként azok a választópolgárok, akik elfordulnak tőle - akik döntően ellenzéki, kormánykritikus vagy kormányellenes választópolgárok - más egyéb ellenzéki pártokhoz mennek vissza, amelyeket egyébként gyakorlatilag felszalámizott, vagy ha úgy tetszik, akkor kannibalizál Magyar Péter az elmúlt időszakban.

- Mi történt a kispártokkal?

- Azt láttuk, hogy azzal együtt, hogy Magyar Péter erősödött, megszűntek gyakorlatilag az ellenzéki pártok, kiment mögülük a támogatottság. A Párbeszédnek soha nem volt valós támogatottsága, de az LMP, a Momentum, a Jobbik folyamatosan gyengültek, illetve a DK és az MSZP is. Most 1-2 százaléka a szavazópolgároknak visszament ezekhez a pártokhoz, ami a DK esetében például azt jelenti, hogy 6 százalékról 8 százalékra erősödtek. Félreértés ne essék, egy 3,1 százalékos hibahatárral számolva még mindig lehet, hogy a DK nem jutna be a parlamentbe, de azért most már jobb helyzetben van, mint néhány héttel ezelőtt. A Kétfarkú Kutyapárt esetében ugyanakkor látjuk azt, hogy ők abszolút nem tudták magukat exponálni az árvíz idején, ez meg is látszik, hiszen nekik pedig csökkent a támogatottságuk, akárcsak a Momentumnak.

- A kispártok lassan akár el is tűnhetnek a politikai palettáról?

- Érdemes azt látni - mert ez megint csak kell ahhoz, hogy megértsük a magyar választói mentalitást -, hogy nagyon sokáig azt láttuk, és részben azt látjuk ma is, hogy van három párt, a Fidesz, a DK és a Mi Hazánk, amelyeknek identitás-szavazói vannak. Az összes többinek nem. A momentumosok például a kormányzat ellen vannak, az éppen aktuális reménységhez ők képesek átmenni, hívják Márki-Zay Péternek, hívják Magyar Péternek, bárkinek. Éppen ezért van az, hogy például a Momentum támogatottsága gyakorlatilag teljes mértékben lenullázódott Magyar Péternek a megjelenésével, mert a Momentum-szavazók alapvetően nem Momentum-szavazók voltak, hanem kormányellenes szavazók. Ezért estek ki az EP-ből, ezért estek ki a Fővárosi Közgyűlésből, és azt gondolom, hogy ezért néznek nagyon félve a 2026-os parlamenti választásokra is.